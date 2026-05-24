Trình làng Xiaomi 17 Max với pin siêu to, camera 200MP xịn sò

Thành viên thứ tư trong dòng Xiaomi 17 đã ra mắt - Xiaomi 17 Max. Đây là phiên bản thấp hơn của Xiaomi 17 Pro Max, loại bỏ màn hình phụ phía sau và thay vào đó là camera chính độ phân giải cao hơn 200MP, đồng thời sở hữu viên pin Si/C lớn hơn 8.000 mAh.

Xiaomi 17 Max.

Theo nhà sản xuất, Xiaomi 17 Max có thể sử dụng tới hơn 2 ngày, pin có khả năng giữ lại đến 80% dung lượng ngay cả sau 1.600 chu kỳ sạc hoặc hơn 4 năm sử dụng. Người dùng có thể sạc với tốc độ lên đến 100W qua cáp và 50W không dây. Chưa hết, máy cũng có thể sạc ngược có dây với công suất lên đến 22,5W cho các thiết bị khác.

Bên trong, Xiaomi 17 Max được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cao cấp của Qualcomm, kết hợp với RAM lên đến 16GB chuẩn và bộ nhớ trong 512GB chuẩn UFS 4.1.

Xiaomi 17 Max có camera 200MP.

Đúng như tên gọi, chiếc điện thoại Xiaomi sở hữu màn hình AMOLED lớn 6.9 inch với độ phân giải 2608 × 1200 pixel và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng tối đa lên đến 3500 nit và tích hợp camera selfie 32MP trong phần khoét lỗ cùng cảm biến vân tay siêu âm.

Ở mặt sau, thiết bị có camera chính 200MP, được trang bị cảm biến HP9 của Samsung. Sản phẩm hỗ trợ dải nhạy sáng lên đến 13.5EV, khẩu độ ƒ/1.65 và chống rung quang học OIS. Đi kèm camera chính là ống kính tele 50MP zoom quang học 3x, có khả năng chụp ảnh macro. Camera góc siêu rộng 50MP có ống kính tiêu cự 17mm.

Xiaomi 17 Max sở hữu viên pin siêu lớn.

Về phần mềm, điện thoại chạy giao diện HyperOS 3 dựa trên hệ điều hành Android 16 và có khả năng chống nước đạt chuẩn IP68 và IP69.

Xiaomi 17 Max có các màu đen, trắng và xanh dương. Giá bán tại Trung Quốc cho phiên bản RAM 12 GB/ ROM 256GB với giá 4.799 Nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu đồng) và lên đến 5.799 Nhân dân tệ (khoảng 22,4 triệu đồng) cho phiên bản RAM 16 GB/ ROM 512GB.