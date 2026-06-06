vivo X500 Pro Max rò rỉ camera “khủng” và pin 8.000 mAh

Thời gian gần đây, nhiều thông tin rò rỉ đã tiết lộ những chi tiết đáng chú ý về loạt flagship Android dự kiến ra mắt từ tháng 9. Trong số đó, dòng sản phẩm vivo X500 đang thu hút sự chú ý đặc biệt, với khả năng sẽ chính thức trình làng trong tháng này.

Mới đây, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã cung cấp thông tin về camera của mẫu X500 Pro Max. Theo đó, nguyên mẫu thử nghiệm của flagship này được trang bị camera chính Sony LOFIC 50MP với cảm biến lớn 1/1.28 inch.

Mặc dù tên cảm biến cụ thể chưa được xác nhận, nhiều khả năng đây là Sony LYT-838, dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới. Việc vivo thử nghiệm cảm biến LOFIC cho thấy hãng đang nỗ lực cải thiện khả năng xử lý dải tương phản động, đặc biệt trong các điều kiện khó như ngược sáng, chênh sáng mạnh hoặc chụp đêm.

Đặc biệt, camera tiềm vọng 200MP của vivo X500 Pro Max cũng gây ấn tượng mạnh với cảm biến có kích thước lớn 1/1.4 inch. Nếu thông tin này chính xác, smartphone này có thể mang đến bước tiến lớn về khả năng zoom, giữ chi tiết ở tiêu cự xa và cải thiện chất lượng ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Camera góc siêu rộng của máy hiện vẫn đang trong quá trình đánh giá. vivo được cho là đang thử nghiệm cảm biến IMX8 50MP cho ống kính này, nhưng một cảm biến 50MP kích thước nhỏ hơn cũng có thể được lựa chọn cho phiên bản thương mại.

Do thiết bị vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm, thông số cuối cùng có thể thay đổi trước khi ra mắt. Tuy nhiên, nếu vivo giữ được cấu hình camera mạnh mẽ, cùng với tele 200MP và góc siêu rộng chất lượng tốt, X500 Pro Max sẽ có nền tảng vững chắc để cạnh tranh với các flagship camera khác.

Về hiệu năng, vivo X500 Pro Max dự kiến sẽ sử dụng chip Dimensity 9600 series, được sản xuất trên tiến trình 2nm. Màn hình của máy được đồn đoán là phẳng 6.85 inch do BOE sản xuất, sử dụng công nghệ LIPO, với độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz.

Ngoài ra, vivo X500 Pro Max được kỳ vọng sẽ trang bị viên pin khoảng 8.000 mAh, mặc dù thông tin về công suất sạc vẫn chưa được tiết lộ. Nếu dung lượng pin này trở thành hiện thực, đây sẽ là một lợi thế lớn, đặc biệt với một thiết bị có màn hình 2K 144Hz và hệ thống camera mạnh mẽ. Máy cũng nhiều khả năng sẽ chạy Android 17 với giao diện OriginOS 7 ngay khi xuất xưởng.