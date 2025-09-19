Vivo X300 lộ thông số ấn tượng với camera 200MP, pin 6.000 mAh

Vivo đã chính thức công bố những thông tin đầu tiên về dòng điện thoại X300 sắp ra mắt. Đầu tuần này, công ty xác nhận rằng các mẫu điện thoại này sẽ được trang bị chipset Dimensity 9500 mới nhất từ MediaTek, kết hợp với chip xử lý hình ảnh V3+ do chính Vivo phát triển.

Ảnh minh họa

Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Vivo X300 sẽ sở hữu màn hình LTPO 6,31 inch với độ phân giải 1,5K và tần số quét 120Hz. Tấm nền này được cho là sử dụng công nghệ Q10+ độc quyền của BOE, với khả năng đạt độ sáng tối đa 1.000 nit. Màn hình sẽ có viền bezel tối thiểu, đồng đều ở mọi góc nhìn.

Về hiệu suất, Dimensity 9500 hứa hẹn mang lại khả năng xử lý mạnh mẽ, trong khi chip hình ảnh V3+ sẽ đảm nhiệm các tác vụ chụp ảnh tính toán. Cụm camera của Vivo X300 sẽ bao gồm cảm biến chính 200MP (HPB, 1/1.4 inch), ống kính góc siêu rộng 50MP và ống kính tele macro 50MP (Sony LYT602, zoom quang 3x, 1/2 inch). Hệ thống camera này được cho là sẽ có lớp phủ Zeiss T*, trong khi camera selfie phía trước có độ phân giải 50MP.

Về pin và sạc, Vivo X300 dự kiến sẽ được trang bị pin 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm cổng USB 3.2 và cảm biến vân tay siêu âm 3D 2.0 cho xác thực sinh trắc học dưới màn hình.

Thông số kỹ thuật của Vivo X300: