Vivo X300 Max rò rỉ: Pin 7.000 mAh, chip Dimensity 9500 series

Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, Vivo đang chuẩn bị ra mắt một sản phẩm mới mang tên Vivo X300 Max, bên cạnh phiên bản cao cấp X300 Ultra. Cả hai mẫu điện thoại này dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 3/2026. Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp của Vivo trước sự cạnh tranh từ Xiaomi, khi đối thủ này cũng đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu Xiaomi 17 Max.

Dữ liệu đăng ký mạng tại Trung Quốc đã tiết lộ các mã model cụ thể: V2548A cho Vivo X300 Max, V2547A cho Vivo X300 Ultra, và V2547DA cho phiên bản X300 Ultra hỗ trợ liên lạc vệ tinh Bắc Đẩu.

Về cấu hình, Vivo X300 Max được cho là sẽ trang bị vi xử lý thuộc dòng Dimensity 9500 series, có thể là phiên bản Plus hoặc Pro. Máy có màn hình kích thước 6.78 inch và viên pin dung lượng lớn khoảng 7.000 mAh. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu Vivo có kế hoạch phát hành phiên bản "Max" ra thị trường quốc tế hay chỉ bán độc quyền tại Trung Quốc, như cách họ đã làm với một số dòng sản phẩm trước đây.

Cuộc đua ra mắt điện thoại "Max" giữa các hãng công nghệ Trung Quốc đang ngày càng trở nên sôi động. Việc Vivo trang bị pin 7.000 mAh cho dòng flagship của mình cho thấy xu hướng sử dụng pin lớn đang trở thành tiêu chuẩn trong năm 2026, nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.