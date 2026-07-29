Ra mắt Vivo T5e với pin siêu khỏe, màn hình mượt, giá chỉ từ 3,8 triệu đồng

Vivo đã mở rộng dòng sản phẩm T5 tại Ấn Độ với việc bổ sung Vivo T5e, một chiếc điện thoại giá rẻ với pin 5.500mAh. Đáng chú ý, công ty gần đây đã ra mắt T5 Lite tại quốc gia này và đang chuẩn bị ra mắt Vivo S2 trong thời gian tới.

2 màu của Vivo T5e.

Vivo T5e có một phiên bản bộ nhớ duy nhất - RAM 4GB/ ROM 64GB với giá 13.999 Rupee (khoảng 3,8 triệu đồng).

Máy có màn hình LCD 6,74 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét 90Hz. Điện thoại được trang bị chip UniSoc T7225 8 nhân, RAM chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong eMMC 5.1, có thể mở rộng bằng khe cắm microSD.

Cấu hình của Vivo T5e.

Về khả năng chụp ảnh, T5e có camera sau đơn 13MP được đặt trong một mô-đun hình viên thuốc. Ở mặt trước, điện thoại có camera 5MP và màn hình giọt nước.

Vivo T5e sở hữu viên pin 5.500mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 15W. Về ​​phần mềm, máy chạy hệ điều hành Funtouch OS 16.

Các tính năng khác của điện thoại Vivo bao gồm: cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP64 và chứng nhận MIL-STD-810H.

Điện thoại thông minh được cung cấp với hai tùy chọn màu sắc: Xanh Aero và Xám Shadow. Máy có độ dày 8,19mm và nặng 199g.

Về kết nối, vivo T5e hỗ trợ dual 4G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2, GPS và cổng USB Type-C.