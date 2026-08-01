Robot AI của Qualcomm "đột tử" ngay trên sân khấu, nhà sản xuất nói "đó là tính năng"

Màn trình diễn robot hình người tại triển lãm Computex 2026 ở Đài Bắc vừa trải qua một sự cố vô cùng khó quên. Cỗ máy chạy trên nền tảng tham chiếu Dragonwing IQ10 của Qualcomm bất ngờ đổ gập về phía trước ngay giữa buổi thuyết trình. Nhân viên sự kiện đã phải nhanh chóng phủ bạt đen để khiêng cỗ máy ra khỏi khu vực biểu diễn. Nền tảng được quảng cáo sở hữu hiệu năng AI lên tới 700 TOPS bỗng chốc trở nên nổi tiếng chỉ vì cú ngã này.

Robot AI bỗng lăn ra "chết" trên sân khấu.

Phía đại diện Qualcomm được cho là đã nhanh chóng lý giải đây là tính năng "tự sụp đổ an toàn" nhằm bảo vệ môi trường xung quanh. Tuy nhiên, thông tin phản hồi này vẫn chưa được xác minh độc lập và hãng cũng chưa ra văn bản chính thức. Khoảnh khắc ngã nhào nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như một hình ảnh chế giễu các công nghệ hứa hươu hứa vượn. Màn trình diễn thực tế đã để lại nhiều nghi vấn về độ tin cậy của các thiết bị AI hiện đại.

Trục trặc dây chuyền tại hai châu lục và áp lực của ngành công nghiệp

Sự cố tại Đài Bắc không phải là trường hợp duy nhất ghi nhận trục trặc trong chu kỳ công nghệ này. Tại Đức, công ty Neura Robotics cũng ra mắt robot 4NE1 Gen 3.5 với những thông số kỹ thuật vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, khi đứng trên sân khấu, cỗ máy đắt tiền này lại hoàn toàn bất động và không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào. Việc hai sản phẩm chủ lực liên tiếp gặp sự cố tại hai châu lục cho thấy đây không phải là điều ngẫu nhiên.

Năm nay, Computex lần đầu tiên mở thêm khu vực riêng cho AI robotics nhằm chứng minh mức độ sẵn sàng của ngành. Áp lực phải biểu diễn công khai khiến các công ty vội vã đưa máy móc ra khỏi điều kiện phòng thí nghiệm. Sân khấu trực tiếp trở thành môi trường quá nghiệt nghẽn đối với các cỗ máy vốn chỉ được huấn luyện trong điều kiện kiểm soát. Thực tế này giống như một cuộc thi nấu ăn mà món ăn chỉ để trưng bày chứ không ai được nếm thử.

Sau các sự cố liên tiếp, giới công nghệ đòi hỏi khắt khe hơn về độ tin cậy thực tế thay vì các thông số trên giấy. Các buổi trình diễn trong tương lai dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát và điều khiển an toàn chặt chẽ hơn. Cỗ máy bị phủ bạt đen chính là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về khoảng cách giữa quảng cáo và thực tế. Độ tin cậy vận hành mới là giá trị cốt lõi mà ngành công nghiệp robot cần phải chứng minh tiếp theo.