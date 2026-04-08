vivo X500 Pro Max rò rỉ cấu hình khủng: Camera Sony thế hệ mới, pin 7.000 mAh

Cộng đồng công nghệ đang sôi sục trước những thông tin rò rỉ mới nhất về dòng điện thoại chuyên nhiếp ảnh vivo X500 series. Sau khi ra mắt hai mẫu X300s và X300 Ultra, hãng vivo dường như đang chuẩn bị cho phiên bản cao cấp nhất mang tên vivo X500 Pro Max. Một leaker uy tín trên mạng xã hội vừa tiết lộ toàn bộ thông số camera ấn tượng của thiết bị này.

Mặc dù nguồn tin không đề cập trực tiếp đến tên sản phẩm, nhưng cộng đồng mạng đã nhanh chóng nhận ra những manh mối chỉ rõ bản Pro Max. Trước đó, nhiều tin đồn cũng xác nhận rằng mẫu máy này sẽ được trang bị chip Dimensity 9600 Pro mạnh mẽ, hứa hẹn mang đến hiệu suất vượt trội cho người dùng.

Theo thông tin rò rỉ, cụm camera sau của vivo X500 Pro Max sẽ bao gồm ba ống kính chất lượng cao. Camera chính dự kiến sử dụng cảm biến Sony LYT-838 mới với kích thước lớn 1/1.28 inch và độ phân giải 50 megapixel. Đặc biệt, cảm biến này sẽ tích hợp công nghệ LOFIC, giúp máy xử lý tốt hơn những bức ảnh chụp trong điều kiện ngược sáng và thiếu sáng. Đây là một bước tiến lớn so với cảm biến Sony LYT-828 được sử dụng trên phiên bản X300 Pro trước đó.

Khả năng zoom của máy cũng được nâng cấp đáng kể với sự xuất hiện của ống kính tele tiềm vọng có độ phân giải lên đến 200 megapixel. Hãng vivo cũng đã tinh chỉnh ống kính góc siêu rộng để mang lại trải nghiệm chụp phong cảnh tốt nhất cho người dùng.

Để hỗ trợ cho hệ thống phần cứng mạnh mẽ này, vivo sẽ trang bị cho máy viên pin dung lượng lên tới 7,000 mAh. Tuy nhiên, những thông tin này vẫn cần được hãng xác nhận chính thức trong thời gian tới. Nếu theo đúng chu kỳ ra mắt sản phẩm, dòng X500 series có thể sẽ được giới thiệu vào quý 4 năm 2026.