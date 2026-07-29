Vivo S2 rò rỉ ảnh thực tế với thiết kế camera độc đáo, trang bị chip lạ

Dòng S-series của Vivo sắp có màn tái xuất ấn tượng sau nhiều năm vắng bóng. Mới đây, hình ảnh thực tế của mẫu smartphone Vivo S2 đã bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội X, tiết lộ thiết kế mặt lưng và nhiều thông số cấu hình hứa hẹn cho phân khúc smartphone cận cao cấp.

Theo những hình ảnh rò rỉ, Vivo S2 sở hữu mặt lưng nhám mờ với tông màu đen lịch lãm. Điểm nhấn nổi bật là cụm camera xếp dọc gọn gàng ở góc trên cùng bên trái, kèm theo nhãn dán xác nhận tên gọi Vivo S2. Ngoài phiên bản màu đen, một bức ảnh khác cho thấy tùy chọn màu vàng hồng sang trọng.

Cụm camera của Vivo S2 gây ấn tượng với hai ống kính tròn lớn đặt sát nhau ở phía trên, trong khi cảm biến thứ ba được đặt lùi xuống phía dưới và được bao quanh bởi một vòng sáng độc đáo, hứa hẹn sẽ tạo nên sự nổi bật khi cầm trên tay.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, thông tin rò rỉ còn cho biết Vivo S2 sẽ được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7360 mới, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho mọi tác vụ từ lướt web, xem phim đến chơi game. Màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K sắc nét cùng tần số quét 120Hz sẽ mang đến trải nghiệm thị giác tuyệt vời cho người dùng.

Về khả năng nhiếp ảnh, Vivo S2 được trang bị camera chính 50MP với công nghệ chống rung quang học OIS, giúp ghi lại những khoảnh khắc sắc nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, máy còn có camera góc siêu rộng 8MP, lý tưởng cho việc chụp cảnh thiên nhiên hay ảnh nhóm đông người.

Trước đó, Vivo S2 đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI với mã model V2576, khẳng định ngày ra mắt của sản phẩm đang đến gần. Sự xuất hiện của Vivo S2 đánh dấu sự trở lại của dòng S-series sau thời gian dài im ắng. Thế hệ tiền nhiệm, Vivo S1, ra mắt năm 2019 với màn hình Super AMOLED 6.38 inch và chip MediaTek Helio P65. Vivo S2 hứa hẹn sẽ mang đến bước nhảy vọt về công nghệ và trải nghiệm người dùng.

Theo các nguồn tin, Vivo S2 sẽ được định vị ở phân khúc cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như OPPO Reno16 Pro. Dự kiến, sản phẩm sẽ chính thức ra mắt vào đầu tháng 8 và mở bán rộng rãi từ giữa tháng 8. Với những trang bị ấn tượng từ màn hình đến camera, Vivo S2 chắc chắn sẽ là một đối thủ đáng gờm trên thị trường di động trong thời gian tới.