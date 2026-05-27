HONOR 600 Vitality, 600 Super, 600 Pro ra mắt: Camera khủng 200MP, pin lên đến 8.600 mAh

Mới đây, HONOR đã chính thức giới thiệu dòng smartphone HONOR 600, bao gồm ba phiên bản: 600 Vitality Edition, 600 Super Edition và 600 Pro. Trước đó, hai phiên bản HONOR 600 và 600 Pro đã được ra mắt toàn cầu vào tháng 4, nhưng phiên bản nội địa lần này đã được tinh chỉnh mạnh mẽ, đặc biệt là về dung lượng pin.

HONOR 600 Vitality

Cả HONOR 600 Vitality và HONOR 600 Super đều được trang bị màn hình OLED 6.57 inch với độ phân giải 1.5K (2,728 x 1,264 pixel), tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên tới 8,000 nits. Trong khi đó, HONOR 600 Pro cũng sử dụng tấm nền OLED với thông số tương tự. Tất cả ba thiết bị đều chạy trên MagicOS 10, dựa trên hệ điều hành Android 16, tuy nhiên, HONOR vẫn chưa công bố chính sách hỗ trợ phần mềm cho các sản phẩm này.

Về camera, HONOR đã phân cấp rõ ràng giữa các phiên bản. HONOR 600 Vitality được trang bị cảm biến chính 50MP với OIS và camera góc siêu rộng 12MP. Phiên bản HONOR 600 Super nâng cấp lên cảm biến chính 200MP với OIS, trong khi HONOR 600 Pro sở hữu camera chính 200MP, máy ảnh tele 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX856 hỗ trợ OIS và camera góc siêu rộng 12MP có khả năng chụp ảnh macro. Tất cả các model đều có camera selfie 50MP, cho thấy sự chú trọng của HONOR vào trải nghiệm chụp ảnh, đặc biệt cho người dùng yêu thích selfie và sáng tạo nội dung.

HONOR 600 Super

Về hiệu năng, HONOR 600 Vitality và 600 Super sử dụng chip Snapdragon 7 Gen 4, trong khi HONOR 600 Pro được trang bị SoC MediaTek Dimensity 8550 Elite, kết hợp với công nghệ HONOR Phantom Engine 3.0 để tối ưu hiệu suất. Đặc biệt, dung lượng pin của cả ba phiên bản rất ấn tượng: HONOR 600 Vitality có pin 7.000 mAh, HONOR 600 Pro là 8.000 mAh, và HONOR 600 Super lên tới 8.600 mAh. Đây chính là điểm nổi bật của dòng sản phẩm này, khi không nhiều smartphone mỏng nhẹ hiện nay có dung lượng pin lớn như vậy.

Tất cả các model đều hỗ trợ sạc nhanh 80W, trong khi phiên bản Pro còn có thêm sạc không dây 50W. Các tính năng khác bao gồm loa stereo, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, cổng hồng ngoại, USB-C và khả năng kháng nước bụi chuẩn IP68, IP69 và IP69K. HONOR 600 Pro trang bị cảm biến vân tay siêu âm, trong khi phiên bản Super sử dụng cảm biến quang học.

HONOR 600 Pro

Về giá bán, HONOR 600 Vitality có giá khởi điểm 2.699 CNY (khoảng 10,46 triệu đồng) cho phiên bản 8GB + 256GB, và 3.399 CNY (khoảng 13 triệu đồng) cho phiên bản 12GB + 512GB. Mẫu HONOR 600 Super có giá khởi điểm từ 3.299 CNY (khoảng 12,8 triệu đồng) cho phiên bản 12GB + 256GB và lên đến 3.999 CNY (khoảng 14,3 triệu đồng) cho phiên bản 12GB + 512GB.

Cuối cùng, HONOR 600 Pro có giá khởi điểm 3.899 CNY (khoảng 15 triệu đồng) cho phiên bản 12GB + 256GB, trong khi phiên bản 16GB + 512GB có giá 4.699 CNY (khoảng 18,2 triệu đồng). Cả hai phiên bản Pro và Super đều có các tùy chọn màu sắc hấp dẫn như Lucky Star, Feather Blue, Green Apple và Obsidian Black.