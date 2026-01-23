Vivo sắp ra mắt flagship cấu hình khủng, pin 7.000 mAh, quạt tản nhiệt chủ động

Vivo đang phát triển mẫu smartphone flagship mới mang tên iQOO 15 Ultra, được trang bị quạt tản nhiệt chủ động. Mới đây, thiết bị này đã xuất hiện trên phần mềm AnTuTu Benchmark với hiệu suất ấn tượng.

Theo kết quả kiểm tra từ ứng dụng AnTuTu V11.0.8, iQOO 15 Ultra đạt tổng điểm 4.518.403, trong đó điểm CPU là 1.322.001, GPU đạt 1.594.848, bộ nhớ đạt 593.523 và UX đạt 1.008.031. Để so sánh, smartphone dẫn đầu bảng xếp hạng AnTuTu hiện tại, RedMagic 11 Pro, chỉ đạt 4.002.199 điểm.

iQOO 15 Ultra đạt hơn 4.5 triệu điểm AnTuTu.

Kết quả này cho thấy iQOO 15 Ultra vượt trội hơn 99% các thiết bị khác về CPU, GPU và UX, cũng như 96% về hiệu năng bộ nhớ. Điều này không chỉ thể hiện sức mạnh trên giấy tờ mà còn phản ánh định hướng của Vivo trong việc tập trung vào hiệu năng, đặc biệt là khả năng xử lý của CPU và GPU.

Ngoài ra, một đoạn teaser mới từ Vivo trên Weibo đã xác nhận rằng iQOO 15 Ultra sẽ được trang bị các nút trigger mang tên “Monster Touch”, cho phép người dùng tùy chỉnh và lập bản đồ điều khiển bốn ngón tay. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 2 tại Trung Quốc.

iQOO 15 Ultra có thể ra mắt vào tháng 2 tới.

Trước đó, iQOO 15 Ultra đã được phát hiện trên cơ quan chứng nhận 3C của Trung Quốc với số model V2546A, xác nhận hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W. Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, smartphone này sẽ có màn hình phẳng Samsung AMOLED M14 6.85 inch, độ phân giải 2K, chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chạy trên hệ điều hành Android 16.

iQOO 15 Ultra còn gây ấn tượng với pin 7.000 mAh và camera tiềm vọng Sony LYTIA LYT-600, cho thấy sự chú trọng vào trải nghiệm sử dụng hiệu năng cao. Hiện tại, thông tin về ngày ra mắt và giá bán của iQOO 15 Ultra vẫn chưa được công bố, và chưa rõ liệu Vivo có kế hoạch phân phối sản phẩm này tại Việt Nam hay không.