Lộ diện chiếc smartphone tầm trung có pin 7000 mAh, RAM 16GB cực khủng

Cách đây không lâu, Motorola đã bổ sung vào dòng Motorola Moto G_6 hai thành viên mới: Motorola Moto G06 và Motorola G06 Power. Một mẫu smartphone mới khác cũng sắp ra mắt, Motorola XT2533-4, vừa xuất hiện trên TENAA. Nhiều khả năng, máy sẽ được ra mắt với tên gọi Motorola Moto G36.

Ảnh tin đồn về Motorola Moto G36.

Theo đó, Motorola Moto G36 sẽ được trang bị màn hình LCD 6,72 inch với độ phân giải 1.080 x 2.400px. Kích thước và độ phân giải này tương đương với màn hình của Motorola Moto G56.

Điều thú vị là Motorola Moto G36 sẽ vượt trội hơn Motorola Moto G56 ít nhất ở một điểm - máy sẽ có pin 6.790mAh, nâng dung lượng thông thường lên 7.000mAh. Dựa trên chứng nhận 3C, máy sẽ hỗ trợ sạc 33W (11V 3A).

Tin đồn về Motorola Moto G36.

Do có pin lớn, Motorola Moto G36 sẽ dày hơn và nặng hơn với kích thước 166,3 x 76,5 x 8,7mm; trọng lượng 210g. Ngoài ra, điện thoại sẽ có camera chính 50MP và camera siêu rộng 8MP ở mặt sau, phía trước là camera selfie 32MP.

Tuy nhiên, chip bên trong sẽ có hiệu năng thấp hơn. Theo đó, TENAA cho biết, Motorola Moto G36 sẽ có các tùy chọn RAM 4/8/12/16 GB và bộ nhớ trong 64/128/256/512 GB.

Chưa có thông tin về thời điểm Motorola sẽ ra mắt Motorola Moto G36. Dự kiến, sản phẩm sẽ có giá phải chăng, vừa túi tiền của người dùng tầm trung.