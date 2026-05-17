Choáng với cực phẩm smartphone chip khỏe, pin 10 000 mAh

Honor WIN 2 là chiếc điện thoại có chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm và pin 10.000 mAh ấn tượng. Và quan trọng nhất là sản phẩm này không hề đắt.

Đây là mẫu smartphone được sản xuất độc quyền tại Trung Quốc, tthu hút rất nhiều sự chú ý với cấu hình hàng đầu. Chưa hết, máy còn được tích hợp quạt tản nhiệt bên trong, sẵn sàng chơi game trong thời gian dài mà không sợ nóng.

"Siêu phẩm" này thu hút sự tập trung khi có ngày càng nhiều người muốn sở hữu một chiếc smartphone có thời lượng pin dài, chip khỏe.

Trước đó, Honor đã trở thành tâm điểm khi tung ra Honor WIN và Honor WIN RT vào cuối năm 2025. Các thiết bị này có màn hình LTPS OLED 6,83 inch, độ phân giải 1.5K với tần số quét 185Hz, vượt trội hơn cả màn hình 165Hz được sử dụng trên OnePlus 15.

Cả hai điện thoại đều được trang bị viên pin silicon-carbon dung lượng lớn - 10.000mAh với khả năng sạc nhanh có dây 100W, thực sự rất ấn tượng.

Hai mẫu điện thoại này có thiết kế tương tự nhau với thân máy dày 8,3mm, khung kim loại và mặt lưng bằng sợi thủy tinh nhưng khác nhau về cấu tạo bên trong. Honor WIN tiêu chuẩn sử dụng bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm trong khi WIN RT dùng chip Snapdragon 8 Elite thế hệ trước. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1 - cho phép cải thiện hiệu năng chơi game và đa nhiệm.

Honor WIN 2 có viên pin "khủng" 10.000 mAh.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra – một chiếc điện thoại mạnh mẽ trị giá hơn 30 triệu đồng chỉ cung cấp chuẩn bộ nhớ trong UFS 4.0 cũ hơn…

Năm ngoái, dòng Honor WIN đời đầu có giá khởi điểm khoảng 385 USD (khoảng 10,1 triệu đồng) cho WIN RT và khoảng 570 USD (khoảng 15 triệu đồng) cho WIN tiêu chuẩn với chip tốt hơn.

Với con chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, RAM chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1 như bản tiền nhiệm, Honor WIN 2 có thể giữ mức giá dưới 700 USD (khoảng 18,4 triệu đồng). Mức giá này chỉ bằng 1 nửa so với iPhone 17 Pro Max và thấp hơn nhiều so với Galaxy S26 Ultra. Nếu được bán ra ngoài thị trường Trung Quốc, sản phẩm sẽ rất "hút khách".