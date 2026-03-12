Chi 1.300 USD cho Galaxy S26 Ultra nhưng nhận về gần 40 GB phần mềm cài sẵn

Chiếc điện thoại này được trang bị chip xử lý mạnh mẽ, camera chất lượng cao và một số tính năng độc quyền như màn hình riêng tư. Tuy nhiên, nhiều người dùng có thể cảm thấy thất vọng khi mở ngăn ứng dụng và phát hiện ra rằng thiết bị đi kèm với nhiều phần mềm không cần thiết.

Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone cao cấp nhất của dòng Galaxy S26.

Nhiều ứng dụng không mong muốn đã được cài đặt sẵn trên Galaxy S26 Ultra, bao gồm các ứng dụng từ Meta, Microsoft, Google và Spotify. Danh sách này bao gồm: Facebook, Instagram, Microsoft 365 Copilot, OneDrive, LinkedIn, Outlook, Link to Windows, Spotify,…

Điều đáng chú ý là trong quá trình cài đặt, người dùng không có tùy chọn để chọn ứng dụng nào muốn cài đặt. Hơn nữa, sự dư thừa của các ứng dụng trùng lặp như Google Play Store và Samsung Galaxy Store, Samsung Internet Browser và Google Chrome, cũng như Outlook và Gmail, gây khó chịu cho người dùng.

Theo ước tính, các ứng dụng không cần thiết này chiếm khoảng 17 GB dung lượng lưu trữ. Nếu tính thêm gần 23 GB cho các tệp hệ thống, người dùng sẽ mất khoảng 40 GB dung lượng trên chiếc Galaxy S26 Ultra, ngay cả khi chưa cài đặt thêm ứng dụng hay tập tin nào.

Nhiều người dùng đã chỉ trích Samsung vì việc cài đặt quá nhiều phần mềm bên thứ ba không mong muốn. Trên diễn đàn Reddit, một số người đã sử dụng công cụ như ADB App Control để loại bỏ các ứng dụng không cần thiết khỏi thiết bị của họ.

Nhưng có quá nhiều ứng dụng cài đặt sẵn.

Các chuyên gia cho rằng, việc cài quá nhiều phần mềm không cần thiết là điều không nên cho một điện thoại cao cấp. Trong khi iPhone không có phần mềm rác, các thương hiệu Android như Samsung và Xiaomi lại thường xuyên cài đặt nhiều ứng dụng không mong muốn. Việc này có thể chấp nhận được trên các điện thoại giá rẻ, nhưng không công bằng khi áp dụng cho một sản phẩm cao cấp như Galaxy S26 Ultra.

Đã đến lúc các thương hiệu điện thoại học hỏi từ Apple và đảm bảo rằng hầu như không có ứng dụng bên thứ ba không mong muốn nào được cài đặt sẵn. Nếu không thể làm được điều đó, ít nhất người dùng nên có tùy chọn để chọn ứng dụng nào không muốn cài đặt trong quá trình thiết lập nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng điện thoại trở nên dễ dàng và thoải mái hơn.