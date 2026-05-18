Công nghệ đột phá từ AI giúp phát hiện ung thư khó chữa nhất từ rất sớm

Trong khi nhiều người lo ngại trí tuệ nhân tạo (AI) có thể bị lạm dụng cho những mục đích xấu, có một thực tế là công nghệ này đang mang lại nhiều lợi ích đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

REDMOD có khả năng phát hiện ung thư tuyến tụy từ sớm hơn tới trên 1 năm so với các chuyên gia y tế.

Một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Gut đã giới thiệu hệ thống AI mang tên REDMOD, có khả năng phát hiện ung thư tuyến tụy ở giai đoạn sớm, trước khi các bác sĩ có thể nhận diện qua các phương pháp sàng lọc truyền thống.

Ung thư tuyến tụy thường diễn tiến âm thầm và nhanh chóng, dẫn đến chẩn đoán muộn và tỷ lệ tử vong cao. REDMOD được thiết kế để phát hiện các mô hình tinh vi trong cấu trúc mô tụy, từ đó giúp phân đoạn tự động và chính xác tuyến tụy, loại bỏ nhu cầu phân định thủ công, nơi mà sai sót có thể xảy ra.

REDMOD đã được thử nghiệm trên ảnh chụp CT của 219 bệnh nhân từ nhiều bệnh viện khác nhau, những người ban đầu được cho là khỏe mạnh nhưng sau đó lại mắc bệnh. Kết quả cho thấy REDMOD có khả năng phát hiện các trường hợp ung thư ở giai đoạn tiền lâm sàng, lên đến 475 ngày trước khi bệnh nhân được các chuyên gia phát hiện qua các chẩn đoán y tế. Đặc biệt, độ chính xác của REDMOD đạt 73%, gần gấp hai lần so với 39% của các chuyên gia y tế.

Sự khác biệt này càng rõ rệt hơn khi so sánh các trường hợp được phát hiện hơn hai năm trước khi được chẩn đoán, với độ chính xác của REDMOD lên tới 68%, trong khi các bác sĩ chỉ đạt 23%. Trong các nhóm thử nghiệm độc lập, độ chính xác của hệ thống này thậm chí vượt quá 80%.

Mặc dù REDMOD đã chứng minh hiệu quả trong việc phát hiện sớm ung thư tuyến tụy, hệ thống này vẫn cần trải qua nhiều bài kiểm tra trước khi được đưa vào sử dụng tại các bệnh viện. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm nhờ AI có thể tăng tỷ lệ sống sót của bệnh nhân gấp đôi, mở ra hy vọng mới cho những người có nguy cơ mắc bệnh.