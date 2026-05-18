Chính phủ Mỹ điểm mặt 18 nhóm ngành nghề dễ bị đào thải vì trí tuệ nhân tạo nhất

Một số ngành nghề tại Mỹ được dự báo chịu ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đã ghi nhận mức sụt giảm việc làm nghiêm trọng trong năm thứ hai liên tiếp vào 2025.

Dẫn đầu đà suy giảm là nhân viên chăm sóc khách hàng cùng một số nhóm thư ký và nhân viên bán hàng.

Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy quy mô nhân sự của những ngành nghề có rủi ro bị AI thay thế đã sụt giảm trong năm 2025. Ảnh minh hoạt: ChatGPT

Theo dữ liệu thường niên công bố hôm 15/5, một nhóm 18 ngành nghề được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) đánh giá là có rủi ro bị AI thay thế, chiếm khoảng 10 triệu việc làm, đã giảm 0,2% quy mô nhân sự từ tháng 5/2024 đến tháng 5/2025.

Trong khi đó, tổng số việc làm trên toàn thị trường lại tăng 0,8% trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, nếu loại trừ nhóm thư ký và trợ lý y tế đang tăng trưởng nhanh - công việc gắn liền với sự bùng nổ của lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ việc làm ở 17 ngành nghề còn lại đã giảm tới 1,6% trong năm thứ hai liên tiếp.

Những dữ liệu này là chỉ báo cho thấy việc triển khai các công cụ AI trên khắp các công sở Mỹ có thể đang góp phần tạo ra một cuộc tái cấu trúc quy mô lớn về mô hình việc làm.

Trong báo cáo công bố trước đó một ngày, các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs nhận định: "Những ngành nghề có nguy cơ cao bị AI thay thế ghi nhận lượng vị trí tuyển dụng giảm xuống dưới mức trước đại dịch, trong khi các ngành nghề được AI hỗ trợ hoặc ít chịu tác động hơn chứng kiến mức sụt giảm chậm hơn".

Theo báo cáo Thống kê Việc làm và Tiền lương theo Nghề nghiệp của BLS, số lượng nhân viên chăm sóc khách hàng đã giảm 130.180 người (tương đương 4,8%) trong năm tính đến tháng 5/2025.

Số lượng thư ký và trợ lý (không bao gồm y tế, pháp lý và điều hành) giảm 31.030 người (1,8%), trong khi đại diện bán hàng mảng bán buôn và sản xuất (không bao gồm sản phẩm kỹ thuật và khoa học) giảm 28.670 người (2,3%).

Kể từ tháng 5/2022 - thời điểm thu thập dữ liệu gần nhất trước khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm đó, các ngành nghề ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm 18 công việc này là nhân viên cấp phép, kiểm tra và thư ký tín dụng (giảm 26,2%), phát thanh viên và DJ đài phát thanh (giảm 20,8%), cùng kỹ sư bán hàng (giảm 13,2%).

Dù các con số đưa ra những dấu hiệu ban đầu về tác động của AI đối với việc làm, BLS từng cảnh báo trong một bài viết hồi tháng 11/2024 khi chọn ra 18 ngành nghề này rằng, danh sách "không nên được xem là toàn diện hay mang tính kết luận", mà chỉ bao gồm "các ví dụ mà ở đó hiện đang tồn tại một kỳ vọng hợp lý về tác động do AI dẫn dắt".