Đâu là smartphone sạc pin nhanh nhất thế giới?

Pin điện thoại luôn là nỗi lo quen thuộc với người dùng smartphone. Khi điện thoại gần cạn pin trước giờ tan làm, trong những chuyến đi dài hoặc lúc di chuyển liên tục ngoài đường, khả năng sạc nhanh có thể cứu nguy khẩn cấp.

iPhone 17 Pro.

Khảo sát smartphone năm 2026 của CNET cho thấy, 58% người dùng cảm thấy không hài lòng với thời lượng pin hiện tại, 31% cho biết pin điện thoại không còn giữ được khả năng sạc tốt như lúc mới mua.

Dù vậy, tốc độ sạc là một trong những khía cạnh được cải thiện rõ rệt nhất vài năm gần đây.

Smartphone giá rẻ cũng bắt đầu có sạc nhanh mạnh mẽ

Nếu trước đây sạc nhanh chỉ xuất hiện trên các flagship đắt tiền, hiện công nghệ này đã phổ biến hơn nhiều.

Samsung Galaxy A17 giá tầm trung hiện hỗ trợ sạc nhanh 25W, ngang với Galaxy S26. Trong khi đó, OnePlus 15 đã nâng tốc độ sạc có dây lên tới 80W.

Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro.

Sạc không dây cũng tiến bộ đáng kể nhờ chuẩn Qi2 và Qi2.2. Chuẩn Qi2 hỗ trợ tốc độ tối đa 15W, chuẩn Qi2.2 có thể đạt 25W. Một số thiết bị tích hợp nam châm như MagSafe trên iPhone để căn chỉnh chính xác vị trí sạc, khắc phục tình trạng đặt lệch khiến sạc không vào pin như trước đây.

Tuy nhiên, tốc độ sạc thực tế không chỉ phụ thuộc vào con số watt công bố.

Dung lượng pin, công nghệ pin và cấu trúc pin đều ảnh hưởng lớn đến thời gian sạc. Một số điện thoại có pin dung lượng lớn nên mất nhiều thời gian hơn để nạp đầy. Một số khác dùng pin kép giúp tăng tốc độ sạc. Ngoài ra, nhiều smartphone còn có pin silicon-carbon – công nghệ mới cho phép tăng mật độ năng lượng và hỗ trợ sạc nhanh hơn.

iPhone 17 Pro và Galaxy S26 Ultra dẫn đầu thử nghiệm

CNET đã thử nghiệm 33 smartphone từ Apple, Samsung, Google, Motorola cùng nhiều thương hiệu quốc tế khác để tìm ra những sản phẩm sạc nhanh nhất.

Kết quả cho thấy iPhone 17 Pro là smartphone có tốc độ sạc tổng thể nhanh nhất.

Thiết bị sở hữu pin 4.252mAh, hỗ trợ sạc có dây 40W và sạc không dây Qi2.2 công suất 25W. Trong bài kiểm tra 30 phút, máy đạt kết quả rất cao nhờ dung lượng pin nhỏ hơn đáng kể so với nhiều flagship Android 5.000mAh trở lên.

Honor Magic 8 Pro.

Apple cũng cho biết, phiên bản iPhone 17 Pro chỉ dùng eSIM tại Mỹ có pin lớn hơn đôi chút so với bản có khe SIM vật lý ở một số thị trường khác nhờ tận dụng không gian bỏ trống từ khay SIM.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra là smartphone Android sạc nhanh nhất được thử nghiệm. Máy sử dụng pin 5.000mAh nhưng hỗ trợ sạc dây 60W và sạc không dây Qi2.2 25W.

Ở bài kiểm tra sạc dây 30 phút, Galaxy S26 Ultra có thể sạc tới 76% pin – cao nhất danh sách. Xếp sau là iPhone 17 Pro với 74%, Moto G Stylus 2025 đạt 74% và OnePlus 15 đạt 72%.

Một điểm đáng chú ý là Moto G Stylus 2025 – smartphone tầm trung vẫn nằm trong nhóm smartphone có khả năng sạc nhanh hàng đầu nhờ hỗ trợ sạc dây 68W và sạc không dây 15W.

Pin silicon-carbon và "cuộc đua" sạc siêu tốc

Nhiều smartphone có tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay đang chuyển sang dùng pin silicon-carbon.

Đây là biến thể mới của pin lithium-ion, cực âm dùng silicon thay cho graphite truyền thống. Silicon có khả năng lưu trữ nhiều ion lithium hơn, giúp tăng dung lượng pin mà không làm thiết bị dày hơn.

OnePlus 15 là ví dụ điển hình khi sở hữu pin silicon-carbon 7.300mAh nhưng vẫn có thể sạc 72% chỉ trong 30 phút với bộ sạc 80W đi kèm máy.

Motorola Razr Fold và dòng Razr mới cũng dùng pin silicon-carbon. Tuy nhiên, hiện chỉ OnePlus, RedMagic và Poco bán chính thức các mẫu smartphone dùng công nghệ này tại Mỹ.

Trong khi đó, Apple, Samsung và Google vẫn chưa áp dụng loại pin mới này.

Về sạc không dây, iPhone 17 Pro dẫn đầu với khả năng sạc được 55% pin sau 30 phút. MagSafe và chuẩn Qi2.2 giúp máy duy trì vị trí sạc tối ưu tốt hơn nhiều smartphone Android.

Một số hãng smartphone Trung Quốc thậm chí đẩy sạc không dây lên mức cực cao. Honor Magic 8 Pro hỗ trợ sạc không dây 80W bằng chuẩn riêng, đạt được 61% pin sau 30 phút thử nghiệm.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn là người dùng phải mua đúng bộ sạc độc quyền để đạt tốc độ tối đa. Ví dụ, OnePlus 15 chỉ đạt sạc không dây 50W khi dùng bộ AirVooc riêng của hãng.

CNET cho rằng, để đạt tốc độ sạc nhanh nhất, người dùng cần đảm bảo bộ sạc và củ sạc tương thích đúng chuẩn thiết bị hỗ trợ. Nhiều smartphone hiện hỗ trợ sạc nhanh nhưng nếu dùng củ sạc cũ công suất thấp, tốc độ nạp pin sẽ bị giới hạn đáng kể.

Với sạc không dây, việc căn chỉnh đúng vị trí cũng rất quan trọng. Chỉ cần lệch nhẹ khỏi vị trí tối ưu, tốc độ sạc có thể giảm mạnh hoặc thậm chí không sạc được. Đây là lý do các hệ thống nam châm như MagSafe ngày càng được nhiều hãng chú ý phát triển.