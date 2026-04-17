Vì sao người dùng không còn mặn mà với iPhone mới?

Mặc dù ai cũng muốn sở hữu những sản phẩm mới nhất từ Apple, nhưng việc nâng cấp iPhone mỗi năm hoặc hai năm một lần không phải là lựa chọn hợp lý cho hầu hết người dùng. Thực tế cho thấy, nhiều người giữ iPhone của họ lâu hơn dự kiến.

Theo dữ liệu từ Assurant, chu kỳ nâng cấp iPhone đã kéo dài hơn trong những năm qua. Tuổi trung bình của những chiếc iPhone được đổi trả đạt 3,78 năm trong quý 2/2024, giảm nhẹ xuống còn 3,63 năm trong quý 4 cùng năm. Lưu ý đây là số liệu trung bình nhưng cũng cho thấy người dùng đang giữ điện thoại lâu hơn trước khi quyết định thay thế.

Dẫu vậy, Assurant cũng dự đoán rằng xu hướng này có thể thay đổi nhờ vào sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Người dùng có thể sẽ nâng cấp thiết bị sớm hơn để tận dụng các tính năng mới mà phần cứng cũ không hỗ trợ.

Một khảo sát của UBS cho thấy tuổi trung bình của một chiếc iPhone đang được sử dụng tại Mỹ là khoảng 35 tháng, tức là dưới 3 năm. Đáng chú ý, 42% người mua iPhone tại Mỹ đã thay thế chiếc điện thoại họ sở hữu từ ba năm trở lên, tăng từ 32% so với năm trước. Điều này cho thấy việc giữ điện thoại lâu hơn đang trở thành xu hướng phổ biến.

Apple cũng đã cải thiện độ bền của iPhone, với hàng triệu chiếc đã được sử dụng hơn 5 năm. Công ty này được biết đến với khả năng hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị cũ đã kéo dài hơn so với tiêu chuẩn ngành, với các bản cập nhật lớn có thể kéo dài đến 6 năm. Điều này cho phép người dùng tiếp tục sử dụng iPhone cũ như một thiết bị dự phòng hoặc cho con cái.

Vậy, tại sao người dùng lại giữ iPhone lâu hơn?

Giới chuyên gia cho biết, việc các chức năng cơ bản như nhắn tin, mạng xã hội, ngân hàng và chụp ảnh vẫn hoạt động tốt trên nhiều thế hệ phần cứng cũ hơn. Khi trải nghiệm vẫn đủ tốt, áp lực nâng cấp không còn mạnh mẽ như trước.

Trước khi quyết định nâng cấp, người dùng nên tự hỏi liệu chiếc iPhone của họ còn đáp ứng được nhu cầu hay không, thay vì chỉ dựa vào tuổi đời của thiết bị. Nếu iPhone vẫn hoạt động tốt, nhận được các bản cập nhật bảo mật và không gây khó chịu trong quá trình sử dụng, việc giữ lại thiết bị cũ là hoàn toàn hợp lý.

Cuối cùng, thời lượng pin, hiệu suất và hỗ trợ phần mềm là những yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi nâng cấp. Nếu iPhone không còn hoạt động tốt trong một ngày bình thường, việc thay pin có thể là giải pháp tiết kiệm hơn so với việc mua một chiếc mới.

Tóm lại, hầu hết người dùng không cần nâng cấp iPhone thường xuyên như họ nghĩ. Việc giữ chiếc iPhone lâu hơn không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn giúp người dùng tận hưởng những trải nghiệm công nghệ bền vững hơn.