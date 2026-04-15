iPhone tiếp tục giữ ngôi vương doanh số Quý 1/2026

Counterpoint Research đã công bố báo cáo mới nhất về lượng hàng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu trong quý 1/2026. Nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone 17 đã giúp Apple lần đầu tiên chiếm vị trí dẫn đầu thị trường trong quý 1.

Theo báo cáo, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng hàng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu của Apple đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái ngay cả khi phần còn lại của thị trường giảm. Một số nhà cung cấp chứng kiến ​​mức giảm lên đến 19% trong cùng kỳ.

3 màu của iPhone 17 Pro.

Cụ thể, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu lần đầu tiên trong quý 1, đạt 21% thị phần và tăng trưởng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, "Nhà Táo" vẫn là thương hiệu ít bị ảnh hưởng nhất bởi cuộc khủng hoảng bộ nhớ nhờ định vị siêu cao cấp và chuỗi cung ứng tích hợp cao. Nhu cầu mạnh mẽ liên tục đối với dòng iPhone 17 và các chương trình đổi cũ lấy mới hấp dẫn, sự gắn bó của hệ sinh thái người dùng đã thúc đẩy doanh số iPhone, bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô có phần suy yếu.

Thương hiệu này đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ tại một số thị trường trọng điểm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với iPhone và các chiến lược hiệu quả tại những thị trường tiềm năng cao này.

Lý do cho sự sụt giảm trên toàn thị trường là do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM và NAND kéo dài. Điều đó đã buộc các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) phải giảm lượng hàng xuất xưởng, “chuyển trực tiếp chi phí linh kiện (BOM) tăng lên cho người tiêu dùng”, làm giảm nhu cầu.

Điều thú vị là Google và Nothing chứng kiến ​​mức tăng trưởng hàng năm lớn nhất, lần lượt là 14% và 25%. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm của 2 hãng này vẫn quá nhỏ để lọt vào top 5 thương hiệu smartphone có doanh số lớn nhất toàn cầu quý 1/2026.

Top 5 thương hiệu smartphone có doanh số lớn nhất toàn cầu quý 1/2026.

Với top 5 này, Apple lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng trong quý 1 với thị phần xuất xưởng 21%, Samsung đứng thứ hai với thị phần 20% - giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, Xiaomi đứng thứ ba với thị phần 12% và giảm 19%, OPPO theo sau với thị phần 11% và giảm 4%, Vivo đứng thứ năm với thị phần 8% và giảm 2%, các thương hiệu smartphone khác chiếm tổng cộng 28% thị phần và giảm 10%.

Counterpoint dự kiến, doanh số smartphone trong năm 2026 vẫn yếu vì tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến cuối năm 2027. Các nhà sản xuất điện thoại ​​sẽ ưu tiên giá trị hơn số lượng, cập nhật cấu hình, cắt giảm các mẫu có lợi nhuận thấp và tận dụng các thiết bị tân trang để giữ chân người dùng có ngân sách hạn chế.