Google thử nghiệm tính năng mới giúp Android thoát cảnh “đầy bộ nhớ”

Trong khi các mẫu iPhone và Android mới thường có dung lượng lưu trữ lớn từ 128 GB trở lên, những thiết bị cũ hơn lại không được trang bị tính năng này. Sự hạn chế này khiến nhiều người dùng, đặc biệt là những người ít kinh nghiệm, gặp khó khăn trong việc sao lưu dữ liệu lên đám mây.

Không gian bộ nhớ đầy là điều ám ảnh nhiều người dùng di động, đặc biệt các thiết bị đời cũ.

Hiện tại, iPhone đã hỗ trợ sao lưu cục bộ, trong khi Android vẫn thiếu tính năng tương tự để người dùng có thể chuyển dữ liệu sang máy tính. Tuy nhiên, ghi nhận từ trang Android Authority cho thấy Google đang thử nghiệm một tính năng mới mang tên Automatic backup (tạm dịch là Sao lưu tự động) thông qua Quick Share. Đây là tính năng cho phép người dùng chuyển dữ liệu giữa điện thoại Android và máy tính.

Automatic backup sẽ giúp người dùng sao lưu các tệp quan trọng như ảnh và video sang PC, từ đó giải phóng dung lượng trên điện thoại mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ lưu trữ đám mây như Google Photos. Mặc dù Google chưa chính thức công bố tính năng mới, nhưng một số chức năng đã được thử nghiệm thành công.

Người dùng có thể chọn cách sao lưu dữ liệu trong cài đặt Quick Share. Tính năng này cho phép sao lưu tự động hoặc thủ công các loại tệp như ảnh, video và âm thanh. Quá trình sao lưu sẽ diễn ra qua kết nối Wi-Fi, nhưng chưa rõ liệu kết nối có dây có được hỗ trợ hay không.

Giải pháp mới của Google giúp người dùng sao lưu dữ liệu dễ dàng lên máy tính.

So với iPhone, tính năng sao lưu của Google vẫn còn nhiều hạn chế. Apple đã cung cấp khả năng sao lưu toàn bộ dữ liệu iPhone lên máy tính từ khi ra mắt để người dùng dễ dàng khôi phục dữ liệu. Ngược lại, tính năng Quick Share của Google chỉ cho phép chuyển dữ liệu mà không hỗ trợ khôi phục từ bản sao lưu cục bộ.

Người dùng Android sẽ cần đảm bảo có đủ dung lượng lưu trữ trên máy tính để sử dụng tính năng này khi Google chính thức triển khai. Hy vọng rằng tính năng sao lưu mới có thể đáp ứng nhu cầu của người dùng như cách mà Apple đã làm.