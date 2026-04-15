"Chìa khóa" đằng sau màn hình không nếp gấp của iPhone Ultra

Theo các báo cáo, Apple đã dành nhiều năm để ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, phần lớn là vì công ty không hài lòng với nếp gấp rất rõ ràng trên các sản phẩm của "đối thủ" cạnh tranh. Dự kiến, ​​chiếc iPhone màn hình gập này sẽ được ra mắt vào cuối năm nay, có thể được đặt tên là iPhone Ultra.

Vấn đề nếp gấp được cho là đã được giải quyết vào năm ngoái nhưng một báo cáo mới cho thấy nhiều cải tiến đã được yêu cầu để làm cho nếp gấp gần như vô hình và keo công nghệ cao là một trong những yếu tố then chốt…

Ảnh concept iPhone Ultra.

Các điện thoại màn hình gập đời đầu có một nếp gấp rất rõ ràng. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Cupertino không chấp nhận điều này và đã từ chối nhiều mẫu do đối tác màn hình Samsung cung cấp. Sau đó, hãng đã để nhà thiết kế của mình giải quyết vấn đề này.

Apple đang sử dụng một số phương pháp khác nhau để giảm nếp gấp. Một số điều này đã được tiết lộ bởi các bằng sáng chế của "Nhà Táo".

Các nếp gấp xuất phát từ sự lệch vị trí của lớp trung tính trong cấu trúc nhiều lớp, gây ra ứng suất kéo cục bộ, dẫn đến các vết nứt nhỏ hoặc biến dạng vĩnh viễn dưới sự tập trung ứng suất. Giải pháp cốt lõi nằm ở việc kiểm soát chính xác sự phân bố ứng suất và vị trí của lớp trung tính trong cấu trúc nhiều lớp.

Trong các thiết bị gập thế hệ tiếp theo, kính siêu mỏng (UTG) không còn chỉ là lớp bảo vệ bề mặt. Trong bằng sáng chế của Apple, thiết kế độ dày thay đổi kết hợp với gia cường hóa học cho phép làm mỏng cục bộ vùng gập tại trục uốn để cải thiện khả năng uốn cong, các vùng không gập vẫn giữ độ dày lớn hơn để chống va đập.

Tuy nhiên, TrendForce cho rằng yếu tố quan trọng nhất là chất kết dính trong suốt quang học (OCA). OCA giúp ổn định lớp trung tính và giảm đáng kể sự tập trung ứng suất trong quá trình gấp. Chất này cũng giúp lấp đầy các bất thường siêu nhỏ hình thành trong quá trình sử dụng lâu dài, giảm tán xạ ánh sáng và giảm nếp gấp.

TrendForce cũng tin rằng Apple sẽ chiếm khoảng 20% ​​thị phần điện thoại màn hình gập trong năm nay.