Vì sao người dùng được khuyên mua iPhone cũ lúc này

Mua iPhone đã qua sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn giúp góp phần bảo vệ môi trường. Theo Wired, iPhone cũ đang trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, đặc biệt khi CEO Tim Cook của Apple thông báo rằng giá sản phẩm sẽ sớm tăng.

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, Tim Cook cho biết Apple không còn khả năng gánh chịu chi phí tăng cao của chip nhớ, và việc tăng giá sản phẩm là “không thể tránh khỏi”. Mặc dù ông không công bố thời điểm cụ thể hay mức tăng dự kiến, nhưng nhiều nguồn tin cho rằng Apple có thể thực hiện tăng giá trong tháng này. Nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện, khi nhu cầu từ các doanh nghiệp AI toàn cầu đang gia tăng khiến các nhà sản xuất chip tập trung vào thị trường máy chủ thay vì người tiêu dùng.

Được biết, thị trường điện tử tiêu dùng, bao gồm laptop và máy chơi game, đã chứng kiến nhiều hãng tăng giá sản phẩm trong thời gian qua. Apple cũng không thể duy trì mức giá ổn định mãi. Sự bất ổn này diễn ra trong bối cảnh các chính sách thuế quan và xung đột quốc tế đã ảnh hưởng đến nguồn cung linh kiện.

Như là một phần trong động thái ứng phó với tình hình này, Apple đã thông báo rằng iOS 27 sẽ được tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất cho cả những chiếc iPhone cũ, như iPhone 11. Theo dữ liệu từ Apple, việc tinh chỉnh này giúp tăng tốc độ khởi động ứng dụng lên 30% và giảm thời gian tải ảnh trong thư viện lên đến 70%.

Việc sửa chữa và bảo trì iPhone cũ cũng thường rẻ hơn so với máy mới. Chẳng hạn, chi phí thay pin cho iPhone 17 là 120 USD, trong khi iPhone 13 chỉ tốn 90 USD. Kyle Wiens, CEO của iFixit, cho biết: “Bạn có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn bằng cách mua điện thoại đã qua sử dụng và thay pin mỗi 6 tháng”.

Theo nhà nghiên cứu tại IDC, Jitesh Ubrani, Apple đã cố gắng hoãn tăng giá càng lâu càng tốt. Hãng thậm chí đã ra mắt MacBook Neo với giá 600 USD vào tháng 3, thời điểm tình hình thiếu hụt bộ nhớ bắt đầu nghiêm trọng. Ubrani nhận định rằng Apple không muốn làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu của mình bằng cách tăng giá trên diện rộng.

Dự kiến, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập vào tháng 9 tới. Nếu không có gì thay đổi, những mẫu sản phẩm này sẽ có giá cao hơn đáng kể. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nếu người dùng sẵn sàng chấp nhận một số hy sinh về chất lượng camera hoặc tính năng AI tiên tiến, việc mua điện thoại cũ có thể là lựa chọn tốt hơn trong tương lai gần.

Thị trường đồ công nghệ tân trang cũng ghi nhận sự gia tăng doanh số trong năm 2025, khi người dùng lo ngại về chính sách thuế quan. Các nghiên cứu cho thấy, doanh số của Apple đã tăng nhẹ sau thông báo từ Cook, khi người tiêu dùng không muốn chi đến 2.000 USD cho chiếc iPhone tiếp theo.

Nhưng theo Counterpoint Research, khi giá cả tăng lên, thị trường đồ cũ cũng sẽ bị ảnh hưởng, nơi giá trị của đồ cũ có thể tăng trong vòng 3-6 tháng tới. “Giá trị mọi thiết bị điện tử trên toàn cầu đã tăng. Giống như thị trường chứng khoán, khi vốn hóa tăng, mọi thứ bạn sở hữu đều trở nên giá trị hơn”, nhà nghiên cứu Wiens của Counterpoint Research nhận định.

Với những thông tin trên, việc mua iPhone cũ lúc này có thể là một lựa chọn hợp lý cho những ai muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn sở hữu một thiết bị công nghệ chất lượng.