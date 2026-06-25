Kỷ lục 15 năm của iPhone 4 sắp bị iPhone 17 xô đổ

Khi Apple ra mắt iPhone 17 vào tháng 9, một cuộc đua mới đã bắt đầu để mẫu điện thoại cao cấp này có thể phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 15 năm qua. Kỷ lục này dự kiến sẽ bị xô đổ, và iPhone 17 chính là sản phẩm đầu tiên có thể làm được điều đó.

iPhone 17 đang trên đường xô đổ kỷ lục của iPhone 4 cách đây 15 năm.

Hiện tại, kỷ lục lâu nhất thuộc về iPhone 4, được phát hành vào tháng 6/2010 và giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách các mẫu iPhone được bán ra lâu nhất, cho đến tháng 10/2011. Sự chuyển đổi chu kỳ ra mắt sản phẩm từ mùa hè sang mùa thu đã giúp iPhone 4 duy trì vị trí này trong gần 16 tháng.

Khoảng thời gian kéo dài này đã khiến nhiều khách hàng phải chờ đợi để sở hữu iPhone 5, tuy nhiên, Apple lại giới thiệu iPhone 4S với thiết kế gần như giống hệt iPhone 4, nhưng đi kèm những cải tiến bên trong như Siri, camera tốt hơn và hiệu suất nâng cao.

iPhone 4 cũng có nhiều thời điểm ra mắt khác nhau. AT&T là nhà mạng độc quyền đầu tiên phân phối iPhone tại Mỹ, sau đó là Verizon sau sáu tháng. Phiên bản màu trắng của iPhone 4 cũng bị trì hoãn và chỉ ra mắt sau 10 tháng gặp nhiều khó khăn. Kể từ đó, chưa có mẫu iPhone nào có thể sánh được với kỷ lục 15 tháng của iPhone 4. Mẫu gần nhất là iPhone 11 Pro, giữ vị trí này trong 13 tháng trước khi iPhone 12 ra mắt muộn do đại dịch.

iPhone 17 hứa hẹn sẽ có thời gian tồn tại lâu hơn khi iPhone 18 dự kiến chỉ ra mắt vào mùa xuân năm 2027. Điều này có nghĩa iPhone 17 sẽ giữ vị trí hàng đầu trong dòng sản phẩm của Apple trong khoảng 18 tháng, vượt qua kỷ lục của iPhone 4 và thiết lập một chuẩn mực mới về thời gian bán ra lâu nhất cho một chiếc iPhone tiêu chuẩn.

Mẫu iPhone kế nhiệm iPhone 4 chỉ được bán ra vào tháng 10/2011.

Một điểm khác biệt quan trọng giữa thời kỳ iPhone 4 và hiện tại là sự xuất hiện của dòng Pro. Khoảng thời gian giữa iPhone 4 và iPhone 4S đã tạo ra sự khan hiếm cho những khách hàng đang chờ đợi một sản phẩm mới. Mặc dù một chiếc điện thoại gập sẽ là sự thay đổi lớn nhất về phần cứng của iPhone, nhưng iPhone 17 vẫn đang trên đà giành danh hiệu chiếc điện thoại có thời gian sử dụng lâu nhất giữa các lần thay thế flagship tiêu chuẩn.

Cuối cùng, chu kỳ ngắn nhất giữa các lần nâng cấp iPhone có thể khiến nhiều người ngạc nhiên. Ví dụ, khoảng thời gian từ iPhone 12 đến iPhone 13 chỉ kéo dài 11 tháng, do Apple phải điều chỉnh kế hoạch ra mắt do ảnh hưởng của đại dịch. Đặc biệt, mặc dù được công bố vào tháng 9/2017, nhưng iPhone X đã bị thay thế bởi iPhone XS chỉ sau 10 tháng có mặt trên thị trường.