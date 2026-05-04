iPhone cũ giảm giá trong ngày đôi 5/5: Có mẫu "Pro" chỉ 5,3 triệu đồng

Ngày đôi 5/5 sắp đến, nhiều sản phẩm công nghệ đang rục rịch được các hệ thống bán giảm giá - đặc biệt là iPhone sang tay, trở thành thời điểm người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị với chi phí hợp lý hơn trước. Thậm chí, các dịch vụ sửa chữa cũng được ưu đãi "ăn theo" dịp này.

iPhone đã qua sử dụng nhưng còn như mới, đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều iFan.

Ghi nhận tại các hệ thống lớn có kinh doanh iPhone cũ, giá iPhone cũ hiện khá đa dạng có có nhiều mẫu sản phẩm đời cũ tới đời mới khác nhau. Chẳng hạn, tại CellphoneS, iPhone cũ rẻ nhất hiện nay là iPhone Xs 64GB giá 4,59 triệu đồng (giảm thêm 500.000 đồng so với trước), trong khi cao nhất là iPhone 17 Pro Max 512GB giá từ 32,39 triệu đồng.

Còn tại Viện Di Động, nhóm thiết bị đã qua sử dụng cũng vừa được thông báo điều chỉnh giá, áp dụng cho khách hàng mua trong khung giờ cụ thể vào ngày 5 và 6/5. Đơn cử, iPhone 16 Pro Max 512GB cũ về giá 28,5 triệu đồng; iPhone 15 Pro 128GB cũ về giá 18,1 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 128GB cũ còn 15,9 triệu đồng; iPhone 16 128GB cũ giá 15,5 triệu đồng,…

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 12 Pro 256GB cũ còn 8,4 triệu đồng, iPhone 12 64GB cũ còn 5,6 triệu đồng hay iPhone 11 Pro 64GB cũ được điều chỉnh còn 5,3 triệu đồng…

Theo số liệu từ hệ thống bán lẻ, hai model dẫn đầu doanh số toàn thị trường iPhone cũ hiện nay tiếp tục là iPhone 15 Pro Max và iPhone 16 Pro Max. Những sản phẩm này thuộc phân khúc cao cấp, thu hút người dùng nhờ hiệu năng mạnh, thời gian sử dụng lâu dài và khả năng giữ giá tốt.

Ở nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là học sinh - sinh viên, xu hướng lựa chọn có sự dịch chuyển rõ rệt sang các model dễ tiếp cận hơn về giá như iPhone 12 Pro Max và iPhone 14 Pro Max. Đây được xem là các lựa chọn “cân bằng” giữa hiệu năng, trải nghiệm và chi phí, phù hợp với nhu cầu sử dụng phổ thông.

Ngoài thiết bị và dịch vụ, nhiều phụ kiện chính hãng cũng được điều chỉnh giá, với mức giảm lên đến 50%. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu thay thế thường xuyên như cáp sạc, củ sạc, tai nghe hoặc pin dự phòng. Việc điều chỉnh giá với ưu đãi sâu giúp người dùng dễ dàng bổ sung phụ kiện cần thiết, đặc biệt khi kết hợp mua sắm hoặc sửa chữa thiết bị trong cùng thời điểm.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ dịp 5/5:

Sản phẩm Giá gốc (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) iPhone 16 Pro Max 512GB 32,2 28,5 iPhone 15 Pro 128GB 18,8 18,1 iPhone 14 Pro Max 128GB 21,59 15,9 iPhone 16 128GB 16,5 15,5 iPhone 15 Plus 128GB 16,99 15,1 iPhone 13 Pro Max 128GB 16,99 10,9 iPhone 12 Pro 256GB 11,79 8,4 iPhone 12 64GB 8,99 5,6 iPhone 11 Pro 64GB 8,99 5,3

* Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau giữa các hệ thống.