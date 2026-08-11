Nam TikToker bị phanh phui đời tư hỗn loạn, khiến nhiều cô gái mang thai

Mới đây, trang HK01 đưa tin một TikToker người Mỹ đang sinh sống tại Trung Quốc trở thành tâm điểm trên mạng khi nhiều cô gái đăng bài tố cáo đời tư của anh. Theo đó, anh bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng lúc, thường để đối phương chi trả toàn bộ chi phí hẹn hò và sau đó cắt đứt liên lạc khi phát sinh vấn đề.

Tài khoản TikTok của anh có hơn 160.000 người theo dõi.

Du học sinh Đại học Phúc Đán bị cáo buộc đời tư phức tạp

Được biết, người trong vụ việc lần này có biệt danh là Wang Shuiniu, quê quán tại Portland, Mỹ. Nhờ chiều cao khoảng 1,93 m, khả năng nói tiếng Trung lưu loát và hình ảnh du học sinh cao học tại Đại học Phúc Đán, anh có hơn 160.000 người theo dõi trên Douyin (TikTok Trung Quốc).

Trên mạng xã hội, Wang Shuiniu xây dựng hình ảnh một du học sinh năng động, yêu thích văn hóa Trung Quốc, chăm tập thể thao và tích cực tham gia các hoạt động trong trường. Anh từng xuất hiện với vai trò hướng dẫn viên nước ngoài trong một số hoạt động quảng bá du lịch địa phương, tham gia phim ngắn và được mời ghi hình chương trình giải trí.

Anh duy trì hình ảnh một sinh viên thạc sĩ năng động, tích cực trên mạng.

Một chi tiết khác khiến tài khoản của anh thu hút sự chú ý là việc Wang Shuiniu thường đặt tên tiếng Anh cho các nữ fan hâm mộ để lại bình luận kèm ảnh của mình.

Tuy nhiên, hình ảnh trên MXH của nam TikToker này đang bị đặt dấu hỏi sau khi nhiều cô gái công khai những cáo buộc liên quan đến đời tư.Theo các bức ảnh chụp màn hình và nội dung trò chuyện được lan truyền, Wang Shuiniu bị tố thường chủ động lựa chọn những cô gái có ngoại hình ưa nhìn để nhắn tin riêng, sau đó hẹn gặp hoặc mời họ tới nhà.

Có người còn cáo buộc anh duy trì kiểu "hẹn hò 0 đồng", trong đó các khoản ăn uống, đi lại hay thuê phòng trong những buổi hẹn được cho là chủ yếu do phía nữ chi trả.

Bị tố có quan hệ với nhiều phụ nữ

Theo như nội dung được chia sẻ trên mạng, Wang Shuiniu từng tự nhận đã hẹn hò với hơn 100 cô gái trong thời gian sống tại Thượng Hải và có lúc duy trì mối quan hệ thân mật với nhiều người cùng thời điểm.

Đáng chú ý, một số cô gái còn cáo buộc anh không sử dụng biện pháp bảo vệ, dẫn đến việc họ mang thai ngoài ý muốn.

Anh bị cáo buộc khiến nhiều cô gái mang thai.

Trong các ảnh chụp bình luận được lan truyền, một cô gái viết rằng giữa cô và Wang Shuiniu "còn có một đứa con". Một người khác hỏi liệu anh có từng khuyên cô phá thai hay không, và cô gái này được cho là trả lời rằng đã từng phá thai hai lần.

Những thông tin trên hiện mới dừng ở mức cáo buộc trên MXH, chưa có xác nhận độc lập về tính chính xác.

Theo các bài đăng tố cáo, khi một số cô gái tìm cách trao đổi về việc phá thai, hỗ trợ tài chính hoặc trách nhiệm sau đó, Wang Shuiniu bị cho là không hợp tác mà xóa kết bạn, chặn liên lạc và cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Sau khi vụ việc gây chú ý, tài khoản của Wang Shuiniu đã chuyển sang chế độ riêng tư. Anh chưa công khai lên tiếng về các cáo buộc, trong khi Đại học Phúc Đán cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Vụ việc gây tranh luận về du học sinh nước ngoài

Vụ việc nhanh chóng vượt khỏi câu chuyện đời tư khi được đặt trong bối cảnh những tranh luận lâu nay tại Trung Quốc về quan hệ giữa du học sinh nước ngoài và sinh viên bản địa.

Liên quan vụ Wang Shuiniu, Hu Xijin - cựu Tổng biên tập Global Times, cũng lên tiếng trên mạng xã hội. Ông cho rằng, nếu các cáo buộc là đúng, Wang Shuiniu có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng về danh tiếng và khả năng tiếp tục học tập tại Trung Quốc.

Dân mạng phẫn nộ trước hành vi của anh.

Hu Xijin đồng thời lên án những người nước ngoài lợi dụng các mối quan hệ tình cảm để đối xử thiếu trách nhiệm với phụ nữ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nếu các cáo buộc không đúng sự thật, khả năng đó cũng không thể bị loại trừ.

Ở góc độ rộng hơn, vụ việc cho thấy một vấn đề đáng chú ý, một người có ảnh hưởng trên mạng có thể xây dựng hình ảnh hoàn hảo trong nhiều năm, nhưng chỉ cần một loạt cáo buộc chưa được kiểm chứng xuất hiện, danh tiếng có thể sụp đổ ngay.

Trong khi dư luận đang tiếp tục tranh luận, điều quan trọng nhất vẫn là phân biệt giữa cáo buộc, bằng chứng và kết luận chính thức. Việc một người bị hàng loạt tài khoản tố cáo là vấn đề đáng chú ý, nhưng chưa đồng nghĩa mọi chi tiết được lan truyền trên mạng đều đã được xác thực.