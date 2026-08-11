Hải Sapa TV bất ngờ xóa sạch clip "hổ báo", chăm chỉ lên clip đi chợ - nấu ăn

Mới đây, Vũ Hoàng Hải hay còn được biết tới với cái tên Hải Sapa TV bất ngờ chuyển hướng sang đăng tải liên tục các video về nấu ăn và thưởng thức ẩm thực vùng cao, thậm chí có thời điểm chỉ cách nhau vài phút.

Trong những ngày gần đây, Hải Sapa TV liên tục đăng clip ăn uống.

Theo ghi nhận trên trang Facebook Hải Sapa TV, những bài đăng mới đây tập trung dày đặc vào chủ đề ẩm thực. Thay vì các nội dung đa dạng như trước, người xem liên tục bắt gặp những video xoay quanh chuyện đi chợ, mua nguyên liệu, chế biến và thưởng thức món ăn.

Một số video gây chú ý có thể kể đến như “Chợ phiên Hoàng Su Phì - Đúng chất chợ quê”, “Đùi gà trống thiến”, “Mình ăn gì là cameraman ăn y như vậy”, “Chợ phiên nơi bà con vùng cao trao đổi nhưng mặt hàng do chính tay sản xuất”, “Một ngày bình thường ở chợ phiên Lùng Phình” hay những video thưởng thức hải sản theo phong cách riêng của Sapa TV.

Hải Sapa TV liên tục đăng các clip nấu ăn.

Các clip chỉ cách nhau có vài phút, được đăng liên tục.

Điểm khiến nhiều người chú ý không chỉ nằm ở chủ đề mà còn ở tần suất đăng tải. Các video xuất hiện dày đặc trên trang, có thời điểm khoảng cách giữa những bài đăng chỉ tính bằng vài phút.

Nhìn bề ngoài, đây có vẻ là một sự thay đổi khá đột ngột. Tuy nhiên, nếu nhìn vào quá trình xây dựng thương hiệu của Hải Sapa TV, ẩm thực không phải một lĩnh vực xa lạ.

Trong nhiều năm, hình ảnh Hải Sapa TV đã gắn với Tây Bắc, chợ phiên, đặc sản địa phương và đời sống vùng cao. Vì vậy, việc tập trung vào ăn uống có thể được xem là sự thu hẹp vào một “mỏ nội dung” mà anh vốn đã có lợi thế.

Trước đó, Hải Sapa TV thường chia sẻ về các hoạt động đời thường của người dân Tây Bắc, các chuyến đi thiện nguyện... Đặc biệt, có thời gian anh còn đăng các clip kiểu "giang hồ mạng", "hổ báo" khiến dân mạng ngán ngẩm. Hiện tại, những video này đều đã bị ẩn hoặc xóa.