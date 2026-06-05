Vì sao điều hòa hoạt động cả đêm vẫn không mát?

Đáng chú ý, có nhiều người thậm chí còn gặp phải tình trạng càng về đêm, không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt dù máy lạnh vẫn hoạt động liên tục. Vậy nguyên nhân nào khiến điều này xảy ra? Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ nằm ở chiếc điều hòa mà còn liên quan đến thiết kế căn phòng, thời tiết và thói quen sử dụng.

Phòng vẫn oi bức về đêm dù bật điều hòa có thể vì nhiều lý do.

Một điều đầu tiên mà người dùng cần biết rằng không phải chỉ cần bật điều hòa là phòng sẽ lạnh sâu bất kể thời tiết bên ngoài. Lý do vì điều hòa chỉ là thiết bị chuyển nhiệt, hút nhiệt trong phòng và đẩy nhiệt ra ngoài. Khi nhiệt độ bên ngoài quá cao, điều hòa có thể hoạt động liên tục nhưng vẫn không đủ sức làm mát không gian.

Trong những đợt nóng cực đoan, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới hơn 40°C, khiến cho mái nhà, tường bê tông và cửa kính hấp thụ nhiệt suốt cả ngày. Đến tối, những bề mặt này vẫn tiếp tục tỏa nhiệt vào phòng như một “lò sưởi khổng lồ”.

Ngoài ra, một số nguyên nhân đơn giản khác cũng có thể khiến điều hòa không hiệu quả: lưới lọc bẩn, dàn nóng bám bụi, thiếu gas hoặc máy đã cũ. Khi đó, khả năng trao đổi nhiệt giảm mạnh, khiến máy chạy liên tục nhưng hiệu quả kém. Nhiều gia đình cũng lắp điều hòa có công suất không phù hợp với diện tích phòng, dẫn đến tình trạng máy không đủ sức làm mát trong những ngày nóng đỉnh điểm.

Yếu tố thiết kế ngôi nhà

Một nguyên nhân phổ biến khác là nhà hướng Tây, đặc biệt ở các đô thị như Hà Nội và TP.HCM. Những ngôi nhà này thường hứng nắng trực tiếp từ trưa đến chiều, khiến tường và cửa kính tích nhiệt mạnh. Dù mặt trời đã lặn, tường vẫn nóng và tiếp tục truyền nhiệt vào phòng, khiến điều hòa phải làm việc vất vả để chống lại lượng nhiệt này.

Ngay cả khi điều chỉnh nhiệt độ thấp, không khí vẫn có thể ngột ngạt, oi bức.

Hơn nữa, một nghịch lý là phòng kín có thể giữ lạnh, nhưng nếu nhiệt tích tụ quá nhiều, không khí sẽ trở nên ngột ngạt. Những phòng nhỏ, nhiều đồ điện, đông người và thiếu lưu thông không khí sẽ khiến lượng CO₂ tăng cao, gây cảm giác khó thở dù điều hòa vẫn hoạt động.

Cuối cùng, bê tông và mái nhà giải phóng nhiệt rất chậm, cùng với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị khiến thành phố giữ nóng đến tận đêm. Đặc biệt ở các khu chung cư dày đặc, hơi nóng từ hàng nghìn cục nóng điều hòa, bê tông, nhựa đường và kính cùng nhau giữ nhiệt như một “chiếc chăn nóng” phủ lên khu dân cư.

Chính vì vậy, để có một không gian mát mẻ hơn, người dùng cần chú ý đến thiết kế phòng, thói quen sử dụng điều hòa và bảo trì thiết bị thường xuyên.