Muốn tiết kiệm điện khi ngủ, đừng chỉ nghĩ đến việc tắt điều hòa

Máy điều hòa không khí thường được coi là “con dao hai lưỡi”: vừa mang lại sự mát mẻ cho không gian sống, vừa bị chỉ trích vì tiêu thụ năng lượng cao, dẫn đến hóa đơn điện tăng vọt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia về điều hòa, điều này có thể không hoàn toàn chính xác. Liệu máy điều hòa hoạt động suốt đêm có thực sự chỉ tiêu tốn khoảng 10.000 đồng tiền điện? Câu trả lời có thể là có, nhờ vào công nghệ inverter (biến tần).

Điều hòa không khí hoàn toàn có khả năng chỉ tiêu hao 10.000 đồng tiền điện qua mỗi đêm, thậm chí thấp hơn.

Trong bối cảnh đợt nắng nóng thứ hai của mùa hè đang diễn ra tại một số tỉnh thành Việt Nam, với nhiệt độ ban đêm lên tới hơn 30°C, việc sử dụng điều hòa trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Theo tính toán, một số điều hòa inverter có thể tiêu tốn 0,5kW cho mỗi giờ sử dụng. Nếu sử dụng 8 giờ mỗi ngày, chi phí điện năng cho điều hòa sẽ là 4kW, tương đương 10.000 đồng nếu tính mức trung bình mỗi kW là 2.500 đồng.

Mặc dù vậy, con số tính toán sẽ cao hơn nếu người dùng cho máy hoạt động 24/24, và cách tính điện bậc thang của EVN, khiến người dùng càng phải trả nhiều tiền hơn nếu sử dụng càng nhiều điện.

Theo một chuyên gia về điều hòa, mức tiêu thụ điện năng của máy điều hòa không chỉ phụ thuộc vào thời gian sử dụng mà còn vào loại thiết bị và khả năng cách nhiệt của ngôi nhà. Ông nhấn mạnh rằng việc bật điều hòa trong 8 giờ vào ban đêm có thể chỉ tiêu tốn khoảng 10.000 đồng, như tính toán nói trên.

Nhiều điều hòa còn tích hợp sẵn công nghệ AI để tối ưu hóa hoạt động.

Cần nhớ rằng, máy điều hòa hoạt động không giống nhau suốt đêm. Khi mới bật, máy sẽ hoạt động ở công suất tối đa để giảm nhiệt độ phòng từ 30°C xuống 22°C. Sau khi đạt được nhiệt độ mong muốn, máy sẽ giảm công suất thay vì tắt hoàn toàn, giúp tiết kiệm năng lượng hơn. Tuy nhiên, khả năng cách nhiệt của ngôi nhà cũng ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ điện năng.

Để giảm chi phí điện, người dùng nên chú ý đến việc bảo trì điều hòa, vệ sinh bộ lọc và sử dụng nhiệt độ hợp lý. Các sản phẩm như máy điều hòa với chế độ tiết kiệm năng lượng tích hợp và công nghệ AI có thể giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất làm mát.

Tóm lại, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hóa đơn tiền điện hàng tháng, đặc biệt trong mùa hè. Việc lựa chọn điều hòa phù hợp và sử dụng các tính năng tiết kiệm năng lượng có thể giúp người tiêu dùng giảm bớt gánh nặng chi phí trong những ngày nắng nóng.