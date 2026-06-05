3 vật dụng nên có trong phòng khi bật điều hòa mùa nắng nóng

Việc sử dụng điều hòa không khí liên tục có thể làm giảm độ ẩm trong không gian sống, gây ra cảm giác khô rát cho miệng và mũi, cũng như làm bong tróc da. Theo các chuyên gia, việc bố trí thêm một số vật dụng phù hợp trong phòng có thể giúp không khí lưu thông tốt hơn, tăng cảm giác dễ chịu và hỗ trợ tiết kiệm điện năng.

Treo khăn ướt trong phòng điều hòa

Một cách hiệu quả để tăng độ ẩm là treo khăn ướt trong phòng. Người dùng chỉ cần chuẩn bị một ít nước, giấm trắng và nước hoa. Sau khi trộn đều, ngâm khăn vào dung dịch, vắt nhẹ để khăn không quá ướt. Treo khăn ở cửa hoặc dưới máy điều hòa, khăn sẽ hoạt động như một máy tạo ẩm tự nhiên.

Được biết, giấm trắng không chỉ kháng khuẩn mà còn giúp khử mùi, trong khi nước hoa mang lại hương thơm dễ chịu và xua đuổi muỗi. Đặc biệt, với những gia đình có người hút thuốc, khăn ướt sẽ giúp trung hòa mùi nicotine nhờ axit axetic trong giấm.

Sử dụng chậu nước hoặc máy tạo độ ẩm

Nếu việc treo khăn ướt không thuận tiện, người dùng có thể đặt một chậu nước sạch ở góc phòng để tăng độ ẩm. Một phương pháp khác là sử dụng chậu lớn miệng rộng, đặt khăn lên trên sao cho nửa dưới ngập trong nước. Khăn sẽ hút ẩm và bay hơi vào không khí giúp cải thiện độ ẩm hiệu quả.

Tuy nhiên, nếu có điều kiện, người dùng nên đầu tư vào máy tạo độ ẩm. Máy này phun hơi nước trực tiếp vào không khí và tự động ngừng hoạt động khi độ ẩm đạt tiêu chuẩn. Đặt máy ở vị trí ổn định, cách xa lỗ thông hơi của điều hòa và thường xuyên vệ sinh để ngăn vi khuẩn phát triển.

Cây xanh trong phòng

Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian mà còn giúp thanh lọc không khí. Khi sử dụng điều hòa, người dùng thường phải đóng kín cửa ra vào và cửa sổ, điều này có thể làm giảm chất lượng không khí.

Một số loại cây như cây thường xuân và cây hoa nhài rất thích hợp để đặt trong phòng điều hòa. Cây thường xuân có khả năng hấp thụ nấm mốc và bụi, trong khi hoa nhài mang lại hương thơm dễ chịu và có tác dụng kháng khuẩn.

Bằng cách áp dụng những phương pháp trên, người dùng có thể cải thiện đáng kể chất lượng không khí trong phòng điều hòa, từ đó mang lại không gian sống thoải mái và dễ chịu hơn.