Google Maps gặp lỗi lớn, nhiều tài xế phản ánh trên mạng xã hội

Dẫn nguồn từ Android Authority, trang PhoneArena cho biết lỗi này đã làm mất đi các vạch kẻ đường giao thông được mã hóa màu sắc trên màn hình, bất kể người dùng đang sử dụng phiên bản iOS hay Android của ứng dụng.

Google Maps là ứng dụng điều hướng mà nhiều người đang sử dụng.

Được biết, hệ thống mã màu trên Google Maps rất quan trọng, giúp người lái xe nhận biết tình trạng giao thông. Vạch màu xanh lam chỉ ra tuyến đường chính, trong khi các vạch màu xanh nhạt, cam, đỏ và xám thể hiện mật độ giao thông từ thông suốt đến ùn tắc nghiêm trọng. Tuy nhiên, theo báo cáo từ một người dùng Reddit có tên “Czerwony150”, tất cả các vạch màu trên Google Maps bất ngờ biến mất, gây khó khăn cho việc theo dõi tình trạng giao thông.

Nhiều người dùng khác trên Reddit cũng xác nhận gặp phải vấn đề tương tự, với các phản hồi đến từ nhiều khu vực khác nhau như New England, Thái Lan và Ấn Độ. Mặc dù một số thông tin giao thông như biểu tượng công tác bảo trì vẫn hiển thị, nhưng hầu hết các tính năng dựa trên màu sắc đều không hoạt động.

Lỗi này ảnh hưởng đến cả phiên bản di động và phiên bản web của Google Maps. Đặc biệt, không có cách khắc phục nào như xóa bộ nhớ cache hay thay đổi tài khoản có thể giải quyết được vấn đề.

Lớp thông tin giao thông đang hoạt động nhưng không hiển thị.

Google Maps hiện là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Google, với khoảng 1 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên toàn cầu. Trước tình trạng, người dùng có thể tìm các giải pháp thay thế. Đối với người dùng iPhone, Apple Maps là một lựa chọn khả thi, trong khi người dùng Android có thể thử Waze, một ứng dụng miễn phí cũng thuộc sở hữu của Google. Waze sử dụng thông tin từ cộng đồng để cung cấp chỉ dẫn đến các tuyến đường nhanh nhất và an toàn nhất.

Google đã xây dựng được uy tín vững chắc với Google Maps trong nhiều năm qua, giúp người dùng không chỉ di chuyển mà còn khám phá các địa điểm ăn uống và giải trí. Hy vọng rằng công ty sẽ sớm phát hành bản vá lỗi để khôi phục lại trải nghiệm sử dụng cho hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.