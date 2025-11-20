Giá máy giặt Panasonic Inverter giữa tháng 11: Chỉ từ 5,09 triệu đồng

Giữa tháng 11, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó máy giặt Toshiba Inverter nổi bật nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 5,09 triệu đồng. Đây là một con số khó tin đối với sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm điện.

Nói cách khác, máy giặt Toshiba Inverter đang được xem là “lựa chọn vàng” cho người tiêu dùng đang tìm kiếm một thiết bị giặt giũ chất lượng cao nhưng vẫn phù hợp với ngân sách.

Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, MediaMart, giá nhiều model máy giặt Toshiba Inverter đã được điều chỉnh giảm mạnh, lên tới 6 triệu đồng tùy phiên bản.

Trong đó, các dòng Inverter 8,2 – 10,5 kg đang được ưa chuộng nhất nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện nước và độ bền cao. Một số mẫu cao cấp còn tích hợp công nghệ GreatWaves và Mega PowerWash, giúp giặt sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ sợi vải, phù hợp với xu hướng chăm sóc quần áo “xanh” hiện nay.

Bảng giá máy giặt Panasonic Inverter giữa tháng 11:

Tên máy giặt Panasonic Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Panasonic NA-F82Y01DRV 8.2 kg 5.19 5.09 Máy giặt Panasonic NA-F85A9BRV 8.5 Kg 6.19 - Máy giặt Panasonic NA-F100A9BRV 10 Kg 8.53 8.33 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95X1LRV 9.5 kg 9.02 8.73 Máy giặt Panasonic NA-F110A9BRV 11 kg 10.59 9.02 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95V1BRV 9.5 Kg 10.59 9.41 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10VR1BV 10.5 Kg 11.87 9.47 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD11AR1BV 11.5 Kg 11.87 9.47 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10AR1BV 10.5 Kg 10.5 - Máy giặt Panasonic Inverter NA-V90FA1LVT 9 kg 11.27 9.99 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD105X3BV 10.5 Kg 11.97 10.59 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V10FA1LVT 10 kg 12.36 11.19 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115X3BV 11.5 Kg 13.05 11.57 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V1BV 12.5 Kg 14.91 11.91 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115V3BV 11.5 Kg 14.23 12.26 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125X3BV 12.5 kg 14.23 12.46 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V105FC1LV giặt 10.5 kg - sấy tiện ích 2 kg 13.24 12.56 Máy giặt Panasonic Inverter NA-V115FA1LV 11.5 kg 14.62 13.19 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD135X3BV 13.5 kg 15.31 13.24 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD290CEBV 14.5 kg 16.48 13.93 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V4BV 12.5 kg 16.88 14.91 Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD180W3BV 18 kg 23.65 20.8 Máy giặt Panasonic Inverter NA-26CVX1AVT 13 kg 33.69 27.19

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.

Ký tự "-" là không giảm giá.