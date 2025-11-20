Giá máy giặt Panasonic Inverter giữa tháng 11: Chỉ từ 5,09 triệu đồng
Dòng máy giặt Panasonic có nhiều sản phẩm giá phải chăng, được tích hợp công nghệ Inverter tiết kiệm điện.
Giữa tháng 11, thị trường điện máy tiếp tục sôi động với hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn, trong đó máy giặt Toshiba Inverter nổi bật nhờ mức giá khởi điểm chỉ từ 5,09 triệu đồng. Đây là một con số khó tin đối với sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản vốn nổi tiếng về độ bền và khả năng tiết kiệm điện.
Nói cách khác, máy giặt Toshiba Inverter đang được xem là “lựa chọn vàng” cho người tiêu dùng đang tìm kiếm một thiết bị giặt giũ chất lượng cao nhưng vẫn phù hợp với ngân sách.
Theo khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, MediaMart, giá nhiều model máy giặt Toshiba Inverter đã được điều chỉnh giảm mạnh, lên tới 6 triệu đồng tùy phiên bản.
Trong đó, các dòng Inverter 8,2 – 10,5 kg đang được ưa chuộng nhất nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm điện nước và độ bền cao. Một số mẫu cao cấp còn tích hợp công nghệ GreatWaves và Mega PowerWash, giúp giặt sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ sợi vải, phù hợp với xu hướng chăm sóc quần áo “xanh” hiện nay.
Bảng giá máy giặt Panasonic Inverter giữa tháng 11:
|Tên máy giặt Panasonic
|Khối lượng giặt
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy giặt Panasonic NA-F82Y01DRV
|
8.2 kg
|
5.19
|
5.09
|
Máy giặt Panasonic NA-F85A9BRV
|
8.5 Kg
|6.19
|-
|
Máy giặt Panasonic NA-F100A9BRV
|
10 Kg
|8.53
|
8.33
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95X1LRV
|
9.5 kg
|9.02
|
8.73
|
Máy giặt Panasonic NA-F110A9BRV
|
11 kg
|10.59
|
9.02
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD95V1BRV
|
9.5 Kg
|
10.59
|
9.41
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10VR1BV
|
10.5 Kg
|11.87
|
9.47
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD11AR1BV
|
11.5 Kg
|
11.87
|
9.47
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD10AR1BV
|
10.5 Kg
|10.5
|-
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V90FA1LVT
|
9 kg
|11.27
|
9.99
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD105X3BV
|
10.5 Kg
|11.97
|
10.59
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V10FA1LVT
|
10 kg
|12.36
|
11.19
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115X3BV
|
11.5 Kg
|13.05
|
11.57
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V1BV
|
12.5 Kg
|
14.91
|
11.91
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD115V3BV
|
11.5 Kg
|14.23
|
12.26
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125X3BV
|
12.5 kg
|
14.23
|
12.46
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V105FC1LV
|
giặt 10.5 kg - sấy tiện ích 2 kg
|13.24
|
12.56
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-V115FA1LV
|
11.5 kg
|14.62
|
13.19
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD135X3BV
|
13.5 kg
|15.31
|
13.24
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD290CEBV
|
14.5 kg
|16.48
|
13.93
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD125V4BV
|
12.5 kg
|16.88
|
14.91
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-FD180W3BV
|
18 kg
|23.65
|20.8
|
Máy giặt Panasonic Inverter NA-26CVX1AVT
|
13 kg
|33.69
|
27.19
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 16/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Ký tự "-" là không giảm giá.
Không hề kém cạnh so với các thương hiệu "đối thủ", nhiều dòng máy giặt Samsung Inverter đang được giảm giá cực sâu vào tháng 11.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/11/2025 10:50 AM (GMT+7)