Không chỉ smartphone, máy tính, đồ gia dụng cũng có thể tăng giá tới 20%

Các hãng sản xuất và giới phân tích cảnh báo người tiêu dùng có thể phải đối mặt với mức tăng giá từ 5% đến 20% đối với nhiều sản phẩm điện tử trong năm 2026, trong bối cảnh chi phí chip nhớ tăng nhanh do nhu cầu từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Những nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng như Dell, Lenovo, Raspberry Pi và Xiaomi cho biết tình trạng thiếu chip đang gây áp lực lớn lên chi phí, buộc họ phải cân nhắc tăng giá bán. Dell cho biết chi phí đầu vào đang tăng với tốc độ chưa từng thấy và tác động cuối cùng khó tránh khỏi sẽ chuyển sang người tiêu dùng.

Giá bán các thiết bị như smartphone, máy tính, điện tử gia dụng có nguy cơ tăng mạnh trong năm nay. Ảnh: TechBuzz

Raspberry Pi, hãng máy tính Anh, đã gọi áp lực chi phí hiện nay là “đau đớn” khi tăng giá sản phẩm vào cuối năm ngoái. Lenovo, nhà sản xuất PC lớn nhất thế giới, cũng cho biết đang tích trữ chip nhớ và các linh kiện quan trọng khác để đối phó với rủi ro nguồn cung.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính đến từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu nhằm phục vụ các mô hình AI. Nhu cầu mạnh đối với chip nhớ băng thông cao (HBM) đã khiến các nhà sản xuất bán dẫn ưu tiên nguồn lực cho thị trường máy chủ, trong khi giảm sản lượng các loại chip cấp thấp hơn dùng cho thiết bị điện tử tiêu dùng.

Hệ quả là thị trường đang thiếu hụt nghiêm trọng chip DRAM, loại chip được sử dụng rộng rãi trong máy tính, smartphone và nhiều thiết bị điện tử khác. Các doanh nghiệp buộc phải tích trữ chip, càng đẩy giá bán dẫn leo thang. Theo Macquarie, tình trạng khan hiếm đang diễn ra trên diện rộng khi người mua sẵn sàng trả giá cao để đảm bảo nguồn cung.

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá DRAM trung bình, bao gồm cả HBM, đã tăng từ 50% đến 55% trong quý IV/2025 so với quý trước đó. Samsung và SK Hynix, hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, hiện kiểm soát hơn 70% thị phần DRAM, cho biết đơn đặt hàng cho năm 2026 đã vượt quá năng lực sản xuất. Samsung thậm chí đã tăng giá một số loại chip nhớ lên tới 60%.

Theo đại diện Samsung, nhu cầu máy chủ liên quan đến AI đang tăng mạnh và vượt xa khả năng cung ứng của toàn ngành. Điều này khiến các hãng điện tử tiêu dùng rơi vào thế yếu khi phải cạnh tranh nguồn chip với các “ông lớn” công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ đám mây như Amazon hay Google, những đơn vị ký hợp đồng dài hạn để đảm bảo nguồn cung cho trung tâm dữ liệu.

Giới phân tích dự báo người tiêu dùng sẽ là đối tượng cuối cùng gánh chi phí. Macquarie ước tính giá thiết bị điện tử có thể tăng 10-20% trong năm 2026, trong khi Nomura cho rằng mức tăng khoảng 5% nếu các doanh nghiệp tìm được cách tiết giảm chi phí ở khâu khác.

Theo Morgan Stanley, các tập đoàn công nghệ Mỹ dự kiến chi khoảng 620 tỷ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026, tăng mạnh so với 470 tỷ USD của năm 2025. Tổng chi tiêu toàn cầu cho trung tâm dữ liệu AI và phần cứng liên quan có thể đạt 2.900 tỷ USD vào năm 2028.

Hồi tháng 11/2025, Lu Weibing, Chủ tịch mảng smartphone của Xiaomi cho biết áp lực chuỗi cung ứng trong năm 2026 có thể còn nghiêm trọng hơn năm trước. Một số chuyên gia cảnh báo kịch bản xấu nhất có thể là sự gián đoạn chuỗi cung ứng tương tự giai đoạn đại dịch.

Dù Samsung và SK Hynix đã công bố kế hoạch mở rộng sản xuất, các dự án này cần ít nhất hai đến ba năm để đi vào hoạt động. Trong ngắn hạn, theo giới phân tích, các nhà sản xuất thiết bị điện tử sẽ phải lựa chọn giữa việc tăng giá bán hoặc chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận.