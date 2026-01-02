Top 3 máy hút bụi lau nhà thông minh giúp thảnh thơi ngày Tết

Dọn nhà đón Tết luôn là nỗi ám ảnh với nhiều gia đình bởi khối lượng công việc khổng lồ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu bạn nhờ sự trợ giúp của 3 mẫu máy hút bụi lau nhà thế hệ mới, biến việc lau dọn từ "cực hình" thành niềm vui.

Thay vì phải hút bụi một lượt rồi lau lại bằng nước, máy hút bụi lau nhà khô/ướt sẽ xử lý cả hai công đoạn cùng lúc. Đặc biệt, với những vết bẩn "khó nhằn" ngày Tết như nước ngọt đổ, vết bánh kẹo, hay dầu mỡ trong bếp, 3 cái tên dưới đây đang được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá nhất.

Nếu bạn cần một cỗ máy mạnh mẽ để xử lý những sàn nhà rộng và nhiều vết bẩn cứng đầu, Dreame H15 Pro FoamWash là lựa chọn đầu bảng.

Đúng như tên gọi "FoamWash", tính năng ăn tiền nhất của dòng này là khả năng tạo bọt hoạt tính. Máy sẽ tự động đánh tan dung dịch tẩy rửa thành lớp bọt mịn trước khi tiếp xúc với sàn, giúp len lỏi và làm mềm các vết bẩn khô cứng lâu ngày nhanh hơn gấp nhiều lần so với lau nước thường.

Khi nói đến những ngày Tết, sàn nhà thường dính nhiều vết bẩn hữu cơ (đồ ăn, nước uống). Công nghệ giặt con lăn bằng nước nóng và sấy khô bằng khí nóng của Dreame giúp con lăn không bị hôi, diệt khuẩn tới 99,9%, đảm bảo sàn nhà sạch khuẩn để trẻ con thoải mái nô đùa.

Sản phẩm đang có giá bán thực tế khoảng 12,8 triệu đồng so với giá bán lẻ khuyến nghị khoảng 20 triệu đồng và giá ngày thường khoảng 17 triệu đồng.

Mova (thương hiệu thuộc hệ sinh thái Dreame) nổi lên như một lựa chọn "ngon - bổ - rẻ" nhưng hiệu năng không hề thua kém các đàn anh.

Mova X4 Pro sở hữu lực hút mạnh mẽ và thiết kế cực kỳ linh hoạt. Dù thuộc phân khúc dễ tiếp cận hơn, máy vẫn được trang bị khả năng tự làm sạch con lăn, giúp bạn không phải động tay vào giẻ bẩn. Trọng lượng nhẹ và tính năng trợ lực kéo giúp việc di chuyển giữa các tầng lầu trong những ngày tổng vệ sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tại sao thiết bị này lại phù hợp cho dịp Tết? Vì đây là sự lựa chọn kinh tế nhất để nâng cấp từ cây lau nhà truyền thống. Mova X4 Pro xử lý gọn gàng từ bụi mịn đến các vũng nước bẩn, giúp bạn tiết kiệm thời gian dọn dẹp để đi chúc Tết hay chuẩn bị những bàn tiệc tràn ngập đồ ăn.

Sản phẩm đang giảm còn quanh mức 8,2 triệu đồng, rẻ hơn đáng kể so với giá gốc 18 triệu đồng hay giá bán ngày thường khoảng 13 triệu đồng.

Nỗi khổ lớn nhất khi dọn nhà đón Tết là phải cúi người lau gầm ghế sofa, gầm giường hay gầm tủ. Xiaomi Truclean W30 Pro sinh ra để giải quyết chính xác vấn đề này.

Khác biệt lớn nhất của W30 Pro là khả năng nằm phẳng tới 180 độ (Superplana Technology). Trong khi các máy lau sàn thông thường bị giới hạn độ nghiêng để tránh nước chảy ngược vào động cơ, Xiaomi đã thiết kế lại để máy có thể chui lọt vào các khe hẹp thấp tới 12cm mà vẫn duy trì lực hút mạnh mẽ.

Có thể thấy, công việc tổng vệ sinh cuối năm nghĩa là phải sạch từ trong ra ngoài, từ gầm ra sàn. Với Xiaomi Truclean W30 Pro, bạn không cần phải khiêng vác bàn ghế nặng nhọc mà vẫn có thể làm sạch mọi ngóc ngách bụi bặm nhất trong nhà.

Sản phẩm hiện có giá ưu đãi khoảng 8,5 triệu đồng, giảm nhẹ 1 triệu đồng so với giá gốc 9,5 triệu đồng.