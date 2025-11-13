Giá máy giặt Samsung Inverter tháng 11: Giảm "sốc" tới 29 triệu đồng

Thị trường điện máy tháng 11 đang “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt sản phẩm đang được giảm giá. Trong đó, nhiều mẫu máy giặt Samsung Inverter đồng loạt giảm sâu, mức cao nhất lên tới 29 triệu đồng. Đây được xem là đợt ưu đãi “mạnh tay” nhất của Samsung trong năm 2025, mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm đầy sôi động.

Ảnh minh họa.

Nhìn chung, mức giảm trải đều ở nhiều phân khúc, từ các model cửa trên phổ thông cho đến dòng máy giặt sấy cao cấp AddWash, AI EcoBubble. Đặc biệt, những mẫu tích hợp công nghệ AI Wash – tự động điều chỉnh lượng nước, bột giặt và thời gian giặt đang được người tiêu dùng săn đón nhờ khả năng tiết kiệm điện nước tối ưu và độ bền vượt trội.

Ảnh minh họa.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, nhiều đại lý còn tung thêm loạt ưu đãi đi kèm như miễn phí lắp đặt, tặng thêm quà tặng, gói bảo hành mở rộng và hỗ trợ trả góp 0%, giúp người mua dễ dàng tiếp cận hơn với dòng sản phẩm vốn được xem là “cao cấp trong tầm tay”.

Bảng giá máy giặt Samsung Inverter tháng 11:

Tên máy giặt Samsung Inverter Khối lượng giặt Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5745BVSV 12 kg 9.89 6.79 Máy giặt Samsung Inverter WA80F13S5BSV 13 kg 11.59 7.49 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15S5CSV 15 kg 12.79 7.59 Máy giặt Samsung Inverter WW95TA046AX/SV 9.5 kg 10.79 8.49 Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5886BVSV 12 kg 10.79 8.49 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LESV 10 kg 13.59 8.99 Máy giặt Samsung AI Inverter WW90TP44DSB/SV 9kg 12.79 9.49 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LBSV 10 kg 13.89 9.79 Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GBSV 10 kg 15.49 10.39 Máy giặt Samsung AI Inverter WW10TP44DSB/SV 10 kg 13.79 10.49 Máy giặt Samsung Inverter WA14CG5886BVSV 14 kg 13.69 10.49 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW11CGP44DSHSV 11 kg 13.49 10.49 Máy giặt Samsung Inverter WW12CB944DGBSV 12 kg 16.59 11.59 Máy giặt Samsung Ecobubble Inverter WA17CG6442BDSV 17 kg 12.69 11.19 Máy giặt Samsung Inverter WW12CGC04DABSV 12 kg 14.29 11.49 Máy giặt Samsung Inverter WA80F15B6BSV 15 kg 13.79 11.69 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CG604DLBSV 12 kg 16.69 12.14 Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CGP44DSBSV 12 kg 17.69 13.24 Máy giặt Samsung Inverter WA80F19B9BSV 19 kg 17.39 13.19 Máy giặt Samsung Inverter WA80F21B9BSV 21 kg 19.59 14.69 Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGBSV 14 kg 19.39 16.19 Máy giặt sấy Samsung AI Ecobubble Inverter WD11T734DBX/SV giặt 11 kg - sấy 7 kg 18.69 16.49 Máy giặt Samsung Inverter WA23A8377GV/SV 23 kg 18.59 17.89 Máy giặt sấy Samsung Bespoke Inverter WD12DB7B85GBSV giặt 12 kg - sấy 7 kg 23.49 18.19 Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Inverter WD14BB944DGMSV giặt 14 kg - sấy 8 kg 23.09 19.19 Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 3 móc DF18CB8600ERSV 46.19 37.49 Máy giặt sấy Samsung AI Combo Heatpump Inverter WD25DB8995BZSV giặt 25 kg - sấy 15 kg 74.69 45.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 12/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.