Giá máy giặt Samsung Inverter tháng 11: Giảm "sốc" tới 29 triệu đồng
Không hề kém cạnh so với các thương hiệu "đối thủ", nhiều dòng máy giặt Samsung Inverter đang được giảm giá cực sâu vào tháng 11.
Thị trường điện máy tháng 11 đang “nóng” hơn bao giờ hết khi hàng loạt sản phẩm đang được giảm giá. Trong đó, nhiều mẫu máy giặt Samsung Inverter đồng loạt giảm sâu, mức cao nhất lên tới 29 triệu đồng. Đây được xem là đợt ưu đãi “mạnh tay” nhất của Samsung trong năm 2025, mở đầu cho mùa mua sắm cuối năm đầy sôi động.
Ảnh minh họa.
Nhìn chung, mức giảm trải đều ở nhiều phân khúc, từ các model cửa trên phổ thông cho đến dòng máy giặt sấy cao cấp AddWash, AI EcoBubble. Đặc biệt, những mẫu tích hợp công nghệ AI Wash – tự động điều chỉnh lượng nước, bột giặt và thời gian giặt đang được người tiêu dùng săn đón nhờ khả năng tiết kiệm điện nước tối ưu và độ bền vượt trội.
Ảnh minh họa.
Không chỉ giảm giá trực tiếp, nhiều đại lý còn tung thêm loạt ưu đãi đi kèm như miễn phí lắp đặt, tặng thêm quà tặng, gói bảo hành mở rộng và hỗ trợ trả góp 0%, giúp người mua dễ dàng tiếp cận hơn với dòng sản phẩm vốn được xem là “cao cấp trong tầm tay”.
Bảng giá máy giặt Samsung Inverter tháng 11:
|
Tên máy giặt Samsung Inverter
|Khối lượng giặt
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5745BVSV
|
12 kg
|9.89
|
6.79
|
Máy giặt Samsung Inverter WA80F13S5BSV
|
13 kg
|11.59
|
7.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WA80F15S5CSV
|
15 kg
|12.79
|
7.59
|
Máy giặt Samsung Inverter WW95TA046AX/SV
|
9.5 kg
|10.79
|
8.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WA12CG5886BVSV
|
12 kg
|10.79
|
8.49
|
Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LESV
|
10 kg
|13.59
|
8.99
|
Máy giặt Samsung AI Inverter WW90TP44DSB/SV
|
9kg
|12.79
|
9.49
|
Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW10DG6U34LBSV
|
10 kg
|13.89
|
9.79
|
Máy giặt Samsung Bespoke AI EcoBubble Inverter WW10DB7U34GBSV
|
10 kg
|15.49
|
10.39
|
Máy giặt Samsung AI Inverter WW10TP44DSB/SV
|
10 kg
|13.79
|
10.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WA14CG5886BVSV
|
14 kg
|13.69
|
10.49
|
Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW11CGP44DSHSV
|
11 kg
|13.49
|
10.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WW12CB944DGBSV
|
12 kg
|
16.59
|
11.59
|
Máy giặt Samsung Ecobubble Inverter WA17CG6442BDSV
|
17 kg
|12.69
|
11.19
|
Máy giặt Samsung Inverter WW12CGC04DABSV
|
12 kg
|14.29
|
11.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WA80F15B6BSV
|
15 kg
|13.79
|
11.69
|
Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CG604DLBSV
|
12 kg
|16.69
|
12.14
|
Máy giặt Samsung AI EcoBubble Inverter WW12CGP44DSBSV
|
12 kg
|17.69
|
13.24
|
Máy giặt Samsung Inverter WA80F19B9BSV
|
19 kg
|17.39
|
13.19
|
Máy giặt Samsung Inverter WA80F21B9BSV
|
21 kg
|19.59
|
14.69
|
Máy giặt Samsung Bespoke AI Inverter WW14BB944DGBSV
|
14 kg
|19.39
|
16.19
|
Máy giặt sấy Samsung AI Ecobubble Inverter WD11T734DBX/SV
|
giặt 11 kg - sấy 7 kg
|18.69
|
16.49
|
Máy giặt Samsung Inverter WA23A8377GV/SV
|
23 kg
|18.59
|
17.89
|
Máy giặt sấy Samsung Bespoke Inverter WD12DB7B85GBSV
|
giặt 12 kg - sấy 7 kg
|23.49
|
18.19
|
Máy giặt sấy Samsung Bespoke AI Inverter WD14BB944DGMSV
|
giặt 14 kg - sấy 8 kg
|23.09
|
19.19
|
Tủ chăm sóc quần áo thông minh Samsung Bespoke AirDresser 3 móc DF18CB8600ERSV
|46.19
|
37.49
|
Máy giặt sấy Samsung AI Combo Heatpump Inverter WD25DB8995BZSV
|
giặt 25 kg - sấy 15 kg
|74.69
|
45.99
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 12/11, tham khảo tại Điện Máy Xanh.
Cùng với các thương hiệu máy giặt khác, máy giặt LG Inverter đang rơi vào đợt giảm giá lớn nhất năm.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/11/2025 13:50 PM (GMT+7)