Một việc đơn giản hằng tuần giúp TV bền hơn theo thời gian

Theo thời gian, bụi bẩn sẽ tích tụ trên bề mặt TV không chỉ làm giảm chất lượng hình ảnh mà còn khiến thiết bị trông kém thẩm mỹ. Để giữ cho TV luôn sạch sẽ, người dùng nên lau bụi nhẹ ít nhất một lần mỗi tuần và thực hiện vệ sinh kỹ lưỡng một lần mỗi tháng.

Việc vệ sinh TV định kỳ không chỉ giúp phòng khách trở nên gọn gàng hơn mà còn bảo vệ chức năng và tuổi thọ của thiết bị. Bụi bẩn không chỉ làm mờ màn hình mà còn có thể làm tắc nghẽn các lỗ thông hơi, dẫn đến tình trạng quá nhiệt và ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Chẳng hạn, bụi bám vào cổng HDMI có thể gây ra các sự cố không mong muốn.

Mặc dù vậy, người dùng không cần phải vệ sinh TV mỗi ngày. Thay vào đó, chỉ cần lau bụi đơn giản sau mỗi tuần là đủ. Sử dụng một chiếc khăn lau sợi nhỏ mềm mại để nhẹ nhàng lau cả màn hình và các bề mặt cứng của TV, từ đó giúp loại bỏ bụi bẩn và các mảnh vụn như tóc hay lông thú cưng. Đừng quên vệ sinh các dây cáp bên dưới và phía sau TV, nơi bụi bẩn thường tích tụ.

Mỗi tháng một lần, hãy thực hiện vệ sinh kỹ lưỡng hơn để loại bỏ những chất bẩn mà việc lau bụi nhẹ có thể bỏ sót. Người dùng cần một vài chiếc khăn lau sợi nhỏ và một bình xịt chứa dung dịch vệ sinh an toàn cho màn hình. Tránh sử dụng khăn giấy và nước lau kính vì chúng có thể làm hỏng màn hình.

Để vệ sinh TV, hãy tắt nguồn hoàn toàn và để thiết bị nguội. Xịt dung dịch vệ sinh lên khăn, sau đó lau toàn bộ thân máy trước, rồi tập trung vào các vết bẩn trên màn hình. Sử dụng lực nhẹ nhàng và lau theo chuyển động tròn để làm sạch những vết bẩn cứng đầu. Tuy nhiên, cần đảm bảo để TV khô hoàn toàn trước khi bật lại, giúp thiết bị hoạt động tốt hơn trong tháng tiếp theo.