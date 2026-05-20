Rò rỉ concept điện thoại Xiaomi có camera điều khiển bằng AI

Theo nguồn tin từ Digital Chat Station, Xiaomi đang phát triển một mẫu smartphone mới, tập trung vào trí tuệ nhân tạo và thiết kế hiện đại. Đây không phải là một sản phẩm hoàn chỉnh, mà là một concept điện thoại nhằm thử nghiệm các ý tưởng tương lai có thể được áp dụng trên các thiết bị thực tế.

Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ có thiết kế nguyên khối liền mạch, không có mối nối nào có thể nhìn thấy. Mặt trước của thiết bị sẽ trang bị màn hình LIPO 6,5 inch với viền cực mỏng, chỉ dày khoảng 0,5 mm và đồng đều ở tất cả các cạnh. Ở mặt sau, điện thoại sẽ được trang bị cảm biến camera đơn 200 megapixel với kích thước cảm biến lớn 1/1.12 inch, trong khi thông tin chi tiết về camera trước vẫn chưa được công bố.

Về pin, mẫu điện thoại concept này được cho là sở hữu viên pin 8.000 mAh. Điểm nổi bật nhất của thiết bị là khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Theo báo cáo, điện thoại này sẽ có một tác nhân AI cấp hệ thống hoạt động liên tục trong nền, có khả năng sử dụng camera trước để quan sát môi trường xung quanh và tự động phản ứng mà không cần sự can thiệp của người dùng. AI cũng sẽ hỗ trợ camera chính trong việc phát hiện cảnh và tối ưu hóa hình ảnh thông qua xử lý AI.

Thông tin rò rỉ cho biết hệ thống AI có khả năng hiểu môi trường và cải thiện ảnh chụp trong thời gian thực, cho phép camera không chỉ chụp ảnh mà còn phân tích những gì nó nhìn thấy. Mặc dù mẫu concept điện thoại này có thể sẽ không sớm được ra mắt dưới dạng sản phẩm thực tế, nhưng nó phản ánh cách Xiaomi đang định hình tương lai của điện thoại thông minh. Nhiều ý tưởng trong số này, đặc biệt là các tính năng AI và cải tiến camera, có thể sẽ xuất hiện trên các điện thoại thông minh Xiaomi trong thời gian tới.