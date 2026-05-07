Xiaomi đang phát triển smartphone màn hình 7 inch và pin hơn 10.000 mAh

Mới đây, một nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ rằng Xiaomi đang phát triển một chiếc smartphone với màn hình lớn 7 inch. Mặc dù tên gọi chính thức của thiết bị này chưa được công bố, nhưng giới chuyên gia dự đoán nó có thể là Redmi K100 Pro Max, mẫu kế nhiệm của Redmi K90 Pro Max đã ra mắt vào năm ngoái.

Leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã chia sẻ thông tin này trên Weibo, cho biết chiếc điện thoại mới sẽ tập trung vào hiệu năng. Điểm nổi bật của sản phẩm là màn hình 7 inch, hứa hẹn mang đến không gian hiển thị rộng rãi với độ phân giải 2K sắc nét. Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết thiết bị sẽ được trang bị chip 3nm, tuy nhiên tên gọi cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Đặc biệt, chiếc smartphone này được cho là sở hữu viên pin dung lượng hơn 10.000 mAh, cùng với khung kim loại, cảm biến vân tay siêu âm và khả năng chống bụi, kháng nước đạt chuẩn IP68/IP69. Theo thông tin từ nguồn tin, sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào khoảng cuối năm nay.

Nếu thiết bị này thực sự là Redmi K100 Pro Max, nhiều người dự đoán nó sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm. Để so sánh, Redmi K90 Pro Max sở hữu màn hình 6.9 inch, pin 7.560 mAh và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Tuy nhiên, hiện tại mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn, vì vậy người dùng nên tiếp nhận một cách thận trọng. Nếu sản phẩm ra mắt đúng như dự kiến, Xiaomi có thể sẽ tạo ra một trong những mẫu flagship ấn tượng nhất trên thị trường với màn hình siêu lớn, pin khủng và hiệu năng mạnh mẽ.