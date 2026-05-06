Xiaomi 17T xuất hiện với diện mạo hiện đại, bản Pro hứa hẹn “ăn đứt” đối thủ

Theo Gizmochina, Xiaomi đang tích cực phát triển dòng điện thoại mới mang tên Xiaomi 17T, dự kiến sẽ được giới thiệu ngay trong tháng 5 này. Dòng sản phẩm bao gồm hai phiên bản: Xiaomi 17T và Xiaomi 17T Pro.

Nguồn tin từ WinFuture đã tiết lộ thông tin chi tiết về thiết kế, cấu hình và giá bán của hai mẫu smartphone này. Cụ thể, Xiaomi 17T sẽ sở hữu màn hình 6.59 inch với độ phân giải 2,756 x 1,268 pixel và tần số quét 120Hz, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và chơi game.

Trong khi đó, phiên bản 17T Pro ấn tượng hơn với màn hình 6.83 inch, độ phân giải cao hơn và tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà hơn cho người dùng, đặc biệt là những ai yêu thích game và nội dung tốc độ cao.

Về hiệu năng, Xiaomi 17T sẽ được trang bị chip Dimensity 8500 Ultra, trong khi 17T Pro sẽ sử dụng chip Dimensity 9500, một SoC cao cấp hơn với sức mạnh vượt trội. Cả hai mẫu đều có RAM 12GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB, đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm.

Điểm nổi bật của dòng sản phẩm này là dung lượng pin, với 6.500 mAh cho phiên bản tiêu chuẩn và 7.000 mAh cho phiên bản Pro, đi kèm sạc nhanh 67W và 100W (có sạc không dây 50W trên Pro). Điều này cho thấy Xiaomi đang chú trọng đến trải nghiệm người dùng với pin lâu và sạc nhanh.

Về khả năng chụp ảnh, cả hai thiết bị đều được trang bị cụm ba camera sau với cảm biến chính 50MP, camera tele 50MP zoom quang 5x và camera góc siêu rộng 12MP, cùng camera trước 32MP. Điều này cho thấy Xiaomi đang hướng đến sự cân bằng giữa chất lượng ảnh và tính linh hoạt khi chụp.

Về thiết kế, Xiaomi 17T có khung nhựa, trong khi 17T Pro sử dụng khung kim loại cao cấp hơn, tạo sự phân biệt rõ ràng giữa hai phân khúc người dùng. Giá bán dự kiến cho model tiêu chuẩn khoảng 749 EUR (khoảng 23 triệu đồng) và model Pro từ 999 EUR (khoảng 30,79 triệu đồng).