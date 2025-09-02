Mẫu iPad đáp ứng tốt yêu cầu "ngon, bổ, rẻ" cho học sinh mùa tựu trường

Tuy nhiên, khi được hỏi về lựa chọn iPad tốt nhất, một số chuyên gia công nghệ thường khuyên mọi người nên chọn iPad thế hệ thứ 10. Đối với hầu hết người dùng, sức mạnh của iPad Pro hay iPad Air là không cần thiết, trong khi iPad thế hệ thứ 10 lại mang đến một mức giá hợp lý hơn nhiều.

Máy có thể thực hiện hầu hết các chức năng mà iPad Pro có thể làm.

Chiếc iPad này nổi bật với tỷ lệ chất lượng và giá bán ấn tượng. Với thiết kế nhôm cao cấp tương tự iPad Air, màn hình gần 11 inch, cổng USB-C, khả năng tương thích với Apple Pencil và hiệu năng mạnh mẽ, iPad thế hệ thứ 10 thực sự là một sản phẩm đáng giá.

Bên cạnh giá bán khoảng 8,3 triệu đồng, người dùng cũng có thể tìm mua các sản phẩm likenew với mức giá rẻ hơn tại một số cửa hàng. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao iPad 10 trở thành lựa chọn đáng mua? Mọi thứ bắt nguồn từ một số ưu điểm mà sản phẩm này mang lại, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

Một loạt ưu điểm nhận được từ iPad 10

- iPadOS 18: Chiếc iPad này có khả năng thực hiện hầu hết các chức năng mà iPad Pro có thể làm, chỉ trừ một số ứng dụng và trò chơi chuyên nghiệp mạnh mẽ.

iPad 10 sở hữu thiết kế nhôm cao cấp.

- Thiết kế cao cấp: Với thiết kế tương tự như iPad Pro và iPad Air đắt tiền hơn, iPad 10 toát lên vẻ sang trọng và chất lượng.

- Hiệu suất mạnh mẽ: Sử dụng chip A14 Bionic, iPad 10 mang lại hiệu suất tốt cho mọi tác vụ thông thường và sẽ được cập nhật phần mềm trong ít nhất 4-5 năm tới.

- Phụ kiện chuyên nghiệp: Hỗ trợ Apple Pencil và bàn phím Magic Keyboard Folio, iPad 10 hoàn toàn có thể thay thế máy tính trong nhiều tình huống.

Sự kết hợp với Magic Keyboard Folio giúp iPad 10 có thể trở thành máy tính khi cần.

- Giá bán phải chăng: Với mức giá chỉ 8,3 triệu đồng và thậm chí rẻ hơn trong các chương trình khuyến mãi, khó có thể tìm thấy một máy tính bảng nào khác trên thị trường có chất lượng tương đương.

Tóm lại, iPad 10 là một lựa chọn hoàn hảo cho mọi đối tượng người dùng, từ trẻ em đến học sinh, thậm chí cả những người dùng cao cấp đang tìm kiếm một máy tính bảng giá cả phải chăng với nhiều tính năng và tiềm năng. Với mức giá này, thật khó để tìm được sản phẩm nào tốt hơn trên thị trường, đặc biệt là một chiếc máy tính bảng có hiệu suất, thiết kế và hỗ trợ lâu dài.