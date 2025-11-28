Trình làng 2 flagship cực mạnh của Huawei với 2 camera tele, pin 6000 mAh

Dòng sản phẩm Mate 80 của Huawei đã chính thức được ra mắt tại Trung Quốc. Bên cạnh Mate 80 và Mate 80 Pro, dòng sản phẩm này còn bao gồm Mate 80 Pro Max và Mate 80 RS Ultimate Design. Cả hai điện thoại đều có camera tele kép và pin 6.000mAh.

Huawei Mate 80 Pro Max

Huawei Mate 80 Pro Max có thiết kế tương tự Huawei Mate 80 Pro nhưng có màn hình lớn hơn, chip mạnh mẽ hơn, cụm 4 camera sau và pin lớn hơn. Điện thoại sở hữu màn hình OLED LTPO hai lớp 6,9 inch với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 8.000 nit.

Huawei Mate 80 Pro Max có màn hình siêu sáng, camera xịn sò.

Máy được trang bị chip Kirin 9030 Pro, kết hợp với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 1TB. Máy chạy hệ điều hành HarmonyOS 6 với nhiều thay đổi về giao diện người dùng và các tính năng AI.

Ở mặt sau, Huawei Mate 80 Pro Max sở hữu cụm 4 camera: camera chính 50MP có khẩu độ thay đổi và chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 40MP, camera tele chụp cận - macro 50MP với khẩu độ f/2.1 và OIS; camera tele 50MP đi kèm khả năng zoom quang 6.2x và OIS. Tất cả những tính năng này được bổ sung bởi chip hình ảnh Red Maple thế hệ thứ 2 của Huawei.

Các màu của Huawei Mate 80 Pro Max.

Về camera selfie, điện thoại sở hữu cảm biến 13MP và công nghệ cảm biến chiều sâu 3D.

Huawei Mate 80 Pro Max sở hữu viên pin 6.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây 80W.

Các thông số kỹ thuật khác của thiết bị bao gồm: khả năng chống bụi và nước IP68 + IP69, Wi-Fi 6 băng tần kép, kết nối Bluetooth 6.0, hỗ trợ kết nối vệ tinh, NFC, cổng USB-C 3.1 Gen 1, loa stereo và cảm biến hồng ngoại.

Điện thoại có các màu: Xanh Aurora, Vàng Polar Day, Bạc Polar Region và Đen Polar Night. Máy dày 8,25mm và nặng 239g.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design sở hữu thiết kế độc đáo với cụm camera sau và mặt lưng được thiết kế mới. Tuy nhiên, về mặt thông số kỹ thuật, máy có khá nhiều điểm chung với Huawei Mate 80 Pro Max. Điểm khác biệt duy nhất là sản phẩm được trang bị RAM 20GB tiêu chuẩn.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design có RAM lên tới 20GB.

Phiên bản này sở hữu khung titan và màn hình được phủ kính cường lực Kunlun bazan thế hệ thứ 3. Máy vẫn dày 8,25mm nhưng nặng 249g.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design có các màu Tím Hibiscus, Đen Bóng và Trắng Tinh Khiết.

Tại Trung Quốc, Huawei Mate 80 Pro Max có giá khởi điểm 7.999 Nhân dân tệ (khoảng 29,7 triệu đồng) cho tùy chọn RAM 16GB/ ROM 512GB, phiên bản RAM 16GB/ ROM 1TB có giá 8.999 Nhân dân tệ (khoảng 33,5 triệu đồng).

Các màu của Huawei Mate 80 RS Ultimate Design.

Mặt khác, Mate 80 RS Ultimate Design có giá 11.999 Nhân dân tệ (44,6 triệu đồng) cho tùy chọn RAM 20GB/ ROM 512GB và 12.999 Nhân dân tệ (48,4 triệu đồng) cho phiên bản RAM 20GB/ ROM 1TB.