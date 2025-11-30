Smartphone gập độc đáo Huawei Pura X hé lộ hiệu năng trong bản kế nhiệm

Huawei tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường smartphone với việc phát triển mẫu điện thoại kế nhiệm Pura X, dự kiến mang tên Huawei Pura X2. Mặc dù dòng Mate X80 mới chỉ vừa ra mắt, Hãng đã bắt tay vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới này.

Huawei Pura X

Huawei Pura X, được giới thiệu vào tháng 3, đã gây ấn tượng với thiết kế gập "dọc" độc đáo, tương tự như các dòng điện thoại Flip hiện có, nhưng lại sở hữu tỷ lệ khung hình 16:10, mang đến trải nghiệm rộng rãi hơn so với các đối thủ. Sự thành công của mẫu điện thoại này đã thúc đẩy Huawei quyết định cho ra mắt phiên bản kế nhiệm.

Theo thông tin từ các nguồn tin tại Trung Quốc, Huawei Pura X2 dự kiến sẽ ra mắt trong quý đầu tiên của năm sau, từ giữa tháng 1 đến tháng 3. Sản phẩm mới được cho là sẽ trang bị chip Kirin 9030, một lựa chọn hợp lý khi xét đến việc Pura X bản gốc đã sử dụng chip Kirin 9020. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chi tiết nào khác về Pura X2 được công bố, nhưng người dùng hy vọng sẽ sớm nhận được thêm thông tin về sản phẩm này trong thời gian tới.