Huawei MatePad Edge ra mắt: Đối thủ của iPad Pro với màn OLED 14 inch, tản nhiệt chất lỏng

Tại sự kiện ra mắt dòng điện thoại Mate 80, Huawei đã giới thiệu nhiều sản phẩm mới, trong đó nổi bật là tablet 2 trong 1 MatePad Edge. Mẫu máy tính bảng này được trang bị chân đế tích hợp, mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi cho người dùng. Đặc biệt, Huawei đã phát triển một phụ kiện bàn phím, cho phép MatePad Edge hoạt động tương tự như iPad Pro khi kết hợp với Magic Keyboard của Apple.

Huawei MatePad Edge ra mắt

Huawei cũng không ngần ngại cạnh tranh với Apple về hiệu năng. Hãng khẳng định rằng chipset Kirin X90 và Kirin X90A mới của họ gần như tương đương với Apple M5, với hiệu suất tăng khoảng 3,8 lần so với Kirin T92. Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, MatePad Edge có 2 tùy chọn trang bị hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng và buồng hơi.

Về mặt hiển thị, MatePad Edge sở hữu màn hình AMOLED 14.2 inch với độ sáng lên đến 1.000 nits, độ phân giải 3.120 x 2.080 pixel và tần số quét 120Hz. Sản phẩm còn được trang bị pin 12.900 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 140W, cùng camera chính 50MP và camera selfie 32MP. Tất cả những tính năng này được gói gọn trong một thiết kế mỏng chỉ 6.85 mm và nặng 789 g.

Tablet mới của Huawei có phần cứng ấn tượng

MatePad Edge có giá khởi điểm 5.999 Nhân dân tệ (khoảng 22,3 triệu đồng) cho phiên bản 16GB/256GB. Phiên bản cao cấp nhất, với màn hình hoàn thiện mờ, tản nhiệt bằng chất lỏng, phụ kiện bàn phím, RAM 32GB và bộ nhớ trong 2TB, có giá lên tới 12.999 Nhân dân tệ (khoảng 48,4 triệu đồng). Tất cả các tùy chọn bộ nhớ đều có hai màu sắc: Xám Không Gian và Bạc.