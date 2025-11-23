Huawei Enjoy 70X Premium ra mắt: Màn 120Hz, pin 6.100 mAh, giá từ 7,04 triệu đồng

Trước thềm ra mắt dòng sản phẩm Mate 80, Huawei đã âm thầm giới thiệu mẫu điện thoại Enjoy 70X Premium. Sản phẩm này gần như giống hệt phiên bản Enjoy 70X đã ra mắt đầu năm nay, nhưng được nâng cấp với chipset mới và nhiều tùy chọn màu sắc hấp dẫn.

Cụ thể, Huawei Enjoy 70X Premium được trang bị chip Kirin 8000 với 8 nhân, kết hợp cùng RAM 8GB và bộ nhớ trong lên đến 512GB. Đặc biệt, máy hỗ trợ kết nối vệ tinh, cho phép người dùng gửi tin nhắn văn bản hoặc hình ảnh ngay cả khi không có kết nối mạng.

Về thiết kế, smartphone này sở hữu màn hình cong AMOLED 6.78 inch với độ phân giải Full-HD+ và tần số quét 120Hz. Màn hình có phần khoét hình viên thuốc ở phía trên để chứa camera trước 8MP và tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình.

Ở mặt sau, Enjoy 70X Premium được trang bị cảm biến chính 50MP, kết hợp với camera 2MP để đo độ sâu khi chụp ảnh chân dung. Máy có dung lượng pin 6.100 mAh, hỗ trợ sạc có dây 40W và chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 4.2 ngay khi xuất xưởng. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm Bluetooth 5.1, NFC và Wi-Fi băng tần kép.

Huawei cung cấp Enjoy 70X Premium với ba tùy chọn màu sắc: Đen Obsidian, Vàng cát và Xanh sao. Giá khởi điểm cho phiên bản 8GB/256GB là 1.899 nhân dân tệ (khoảng 7,04 triệu đồng), trong khi phiên bản 8GB/512GB có giá 2.199 nhân dân tệ (khoảng 8,15 triệu đồng).