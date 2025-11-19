Huawei Mate 80 lộ ảnh render với thiết kế vòng kép siêu lạ

Huawei vừa chính thức mở đặt hàng trước cho dòng sản phẩm Mate 80 sắp ra mắt, đồng thời công bố hình ảnh đầu tiên về các mẫu flagship, bao gồm cả phiên bản RS Ultimate Design. Yu Chengdong, Giám đốc điều hành và người đứng đầu bộ phận thiết bị thông minh của Huawei, đã giới thiệu hình ảnh đầu tiên của Mate 80 Pro Max trong một video ngắn được phát hành mới đây.

Năm nay, Huawei sẽ giới thiệu mẫu “Pro Max” mới, thay thế hoàn toàn phiên bản Pro+. Mẫu Pro Max có thiết kế độc đáo với hai vòng tròn ở mặt sau. Vòng trên chứa cụm camera tròn lớn với bốn ống kính, logo XMAGE ở giữa và đèn flash LED nằm trong vòng ngoài. Vòng dưới, có kích thước tương tự, tạo thành hình số tám, có thể được sử dụng để sạc từ tính hoặc kết nối với các phụ kiện, tương tự như công nghệ MagSafe trên iPhone.

Đối với những người tìm kiếm một thiết bị cao cấp hơn, phiên bản Mate 80 RS Ultimate Design có thiết kế khác biệt với cụm camera hình bát giác, kết hợp với thương hiệu Huawei và Ultimate Design đặc trưng.

Huawei đã xác nhận rằng dòng Mate 80, cùng với Mate X7 và một số thiết bị trong hệ sinh thái, sẽ chính thức ra mắt vào ngày 25/11. Tất cả các điện thoại mới dự kiến sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 9030.