Huawei ra mắt Nova 15 series: Camera 50MP, giá từ 10 triệu đồng

Huawei đã công bố bộ ba smartphone tầm trung mới nhất của hãng, bao gồm Nova 15, Nova 15 Pro và Nova 15 Ultra. Tất cả đều được thiết kế với ngôn ngữ "vòng đôi" mới, đi kèm với camera được nâng cấp, vi xử lý mạnh mẽ hơn và pin dung lượng lớn hơn.

Huawei Nova 15 Ultra và Nova 15 Pro

Cả Nova 15 Ultra và Nova 15 Pro đều sở hữu màn hình OLED LTPO 6.84 inch với độ phân giải 1,320 x 2,856 pixel và tần số quét từ 1-120Hz. Màn hình này có độ sáng tối đa lên đến 4.000 nits và được bảo vệ bởi kính Kunlun. Camera selfie 50MP được đặt trong phần khoét hình viên thuốc, cùng với cảm biến đa quang phổ 1.5MP.

Ở mặt sau, Nova 15 Ultra được trang bị ba cảm biến RYYB 50MP, trong đó cảm biến chính có khẩu độ thay đổi từ f/1.4 đến f/4.0 và công nghệ chống rung quang học OIS. Máy ảnh tele sử dụng ống kính tiềm vọng với zoom quang học 3.7x, trong khi camera góc siêu rộng có góc nhìn 118 độ.

Nova 15 Pro cũng không kém cạnh với cảm biến chính RYYB 50MP, ống kính tele RYYB 12MP và cảm biến siêu rộng RYYB 13MP. Cả hai mẫu điện thoại đều đạt tiêu chuẩn kháng nước và chống bụi IP68 và IP69.

Cả Nova 15 Ultra và Nova 15 Pro được trang bị vi xử lý Kirin 9010S mới, hứa hẹn mang lại hiệu năng tốt hơn 18% so với Kirin 8020 trên các phiên bản trước. Chúng cũng hỗ trợ kết nối vệ tinh và chạy hệ điều hành HarmonyOS 6.0 ngay khi xuất xưởng. Pin silicon carbon 6.500 mAh với sạc nhanh có dây 100W, trong đó phiên bản Ultra còn hỗ trợ sạc không dây 50W.

Huawei Nova 15

Mẫu Nova 15 có màn hình OLED 6.7 inch với độ phân giải Full-HD+, tần số quét 120Hz và thiết kế đục lỗ cho camera selfie. Mặt sau của máy có camera chính RYYB 50MP, ống kính tele RYYB 12MP và cảm biến màu đa phổ 1.5MP.

Nova 15 được trang bị chipset Kirin 8020, hứa hẹn hiệu năng tốt hơn 42% so với chip Kirin 8000 của Nova 14. Máy cũng hỗ trợ kết nối vệ tinh và chạy trên hệ điều hành HarmonyOS 6.0, với pin 6.000 mAh và sạc nhanh 100W, đạt tiêu chuẩn kháng nước IP65.

Giá bán

Huawei Nova 15 có giá khởi điểm 2.699 Nhân dân tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho phiên bản 256GB, trong khi phiên bản 512GB có giá 2.999 Nhân dân tệ (khoảng 11,2 triệu đồng). Nova 15 Pro có giá 3.499 Nhân dân tệ (khoảng 13,09 triệu đồng) và 3.899 Nhân dân tệ (khoảng 14,5 triệu đồng) cho các cấu hình bộ nhớ tương ứng.

Nova 15 Ultra có giá khởi điểm 3.999 Nhân dân tệ (khoảng 14,9 triệu đồng) cho phiên bản 256GB, 4,499 Nhân dân tệ (khoảng 16,8 triệu đồng) cho phiên bản 512GB, và 4.999 Nhân dân tệ (khoảng 18,7 triệu đồng) cho biến thể 1TB cao cấp nhất.