Galaxy Z TriFold màn hình gập 3 của Samsung sẽ "thay thế" laptop?

Vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, sau khi những chiếc điện thoại cồng kềnh của những năm 1980 và giữa những năm 1990 đã hết thời, điện thoại cỡ lớn đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ năm 2007, điện thoại thông minh đã mang đến cho chúng ta phép màu của màn hình cảm ứng. Smartphone đã thống trị thế giới kể từ đó và cho tới nay, triều đại của chúng vẫn chưa kết thúc.

Galaxy Z TriFold sẽ mở ra màn hình cực lớn.

Nhiều người cho rằng điện thoại ngày nay đã có kích thước hoàn hảo – phân khúc smartphone nhỏ gọn là những sản phẩm có màn hình 6,3 inch trong khi các smartphone flagship cao cấp có kích thước màn hình lên đến 6,9 inch. Thậm chí, các chuyên gia còn dự đoán điện thoại màn hình phẳng 7 inch là xu hướng tiếp theo.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của chiếc điện thoại màn hình gập ba của Samsung - Galaxy Z TriFold mở ra màn hình 10 inch đã khiến mọi thứ trở nên thú vị. Chúng có thể thay thế cả điện thoại thông minh và thực sự có thể trở thành một chiếc máy tính.

Hình ảnh bằng sáng chế của Samsung.

Một sự thật khó chịu là… điện thoại đã thay thế (gần như) mọi thứ ngoại trừ máy tính.

Điện thoại thông minh đã "nuốt chửng" toàn bộ các loại thiết bị như máy nghe nhạc MP3, thiết bị định vị GPS, máy tính, đồng hồ, máy ghi âm, máy quét và thậm chí cả đèn pin.

Tất nhiên, tất cả các thiết bị trên vẫn tồn tại và chúng đã được hoàn thiện hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, một lĩnh vực chưa được khai thác triệt để là máy tính.

Ảnh concept Galaxy Z TriFold.

Điện thoại vẫn còn thiếu sót ở điểm nào?

Kích thước màn hình là rào cản đầu tiên trên điện thoại thông minh. Màn hình 6,9-7 inch trên smartphone vẫn chỉ là "kích thước vừa tay", không phải "kích thước không gian làm việc". So với máy tính xách tay 14-18 inch (và màn hình máy tính để bàn 24 inch), những chiếc điện thoại cỡ lớn như Galaxy S26 Ultra hay iPhone 17 Pro Max vẫn vô cùng nhỏ bé.

Điện thoại là 1 lựa chọn tuyệt vời để người dùng tiêu thụ nội dung đa phương tiện nhưng lại khá tầm thường khi sáng tạo. Hơn nữa, khả năng nhập liệu cảm ứng vẫn còn hạn chế và việc thiếu chuột là một điểm trừ lớn.

Việc gõ văn bản dài, chỉnh sửa chi tiết hoặc đa nhiệm nặng trên điện thoại không hề thú vị.

Thử nghiệm DeX

Samsung DeX đang là tính năng giúp người dùng biến điện thoại thành một chiếc máy tính thực thụ. Chúng hoạt động tốt hơn mong đợi.

Người dùng chỉ cần cắm điện thoại vào màn hình hoặc sử dụng không dây là có ngay giao diện giống như máy tính để bàn với các cửa sổ có thể thay đổi kích thước, điều hướng kiểu thanh tác vụ và khả năng đa nhiệm đúng nghĩa.

Người dùng thật sự cần gì?

Thực tế, khi xử lý công việc, chúng ta cần khả năng nhập liệu nhanh nhạy và nhẹ nhàng. Màn hình cảm ứng mang lại trải nghiệm tốt khi cuộn, chạm và các thao tác nhanh nhưng chúng không được thiết kế cho việc viết văn bản dài hoặc điều khiển chính xác.

Ảnh minh họa.

Trên màn hình phẳng, tay bạn cũng sẽ che khuất một phần không gian làm việc, điều này trở nên khó chịu.

Một bàn di chuột hoặc chuột sẽ thay đổi mọi thứ nhưng điện thoại không được trang bị sẵn cả hai. Ngay cả Samsung DeX cũng cho cảm giác tốt hơn đáng kể khi bạn kết nối các thiết bị ngoại vi phù hợp, điều này nói lên rất nhiều về điểm nghẽn thực sự.

Vấn đề là việc mang theo một bộ bàn phím và chuột đầy đủ sẽ làm mất đi tính "di động" của các smartphone màn hình gập. Đó là lý do tại sao một bàn phím siêu mỏng và có thể gập lại với touchpad tích hợp sẽ là giải pháp.

Màn hình gập 3 của Galaxy Z TriFold hứa hẹn giải quyết ổn thỏa tất cả những vấn đề trên. Tất nhiên, chúng có giá không hề rẻ, từ 2500 USD (65,8 triệu đồng). Tuy nhiên, với những ai thường xuyên phải xử lý công việc khi đang di chuyển, việc sở hữu một chiếc điện thoại kết hợp máy tính Galaxy 14 inch vừa vặn trong túi sẽ là lựa chọn phù hợp hơn hai thiết bị riêng biệt.