iPhone Ultra màn hình gập lộ diện qua bản vẽ kỹ thuật, ấn tượng hơn mọi đồn đoán

Một rò rỉ mới về bản vẽ kỹ thuật của chiếc iPhone màn hình gập, nhiều khả năng sẽ mang tên iPhone Ultra, đang khiến giới công nghệ phải nhìn nhận lại toàn bộ những dự đoán trước đây.

Theo nguồn tin mới nhất, thiết bị này không chỉ đúng với các tin đồn, mà còn vượt xa kỳ vọng về độ mỏng và tính tinh tế trong thiết kế.

Một concept iPhone gập. Ảnh: Fpt.

Thông tin xuất phát từ một công ty sản xuất ốp lưng, nơi thường có quyền tiếp cận sớm với kích thước và hình dạng của các thiết bị chưa ra mắt.

Dù hình ảnh bị rò rỉ có độ phân giải thấp, nhưng các thông số kỹ thuật quan trọng vẫn đủ để phác họa rõ ràng một điều: chiếc iPhone Ultra sẽ mỏng hơn đáng kể so với những gì từng được dự đoán.

iPhone Ultra siêu mỏng, Apple đang làm điều không tưởng?

Theo dữ liệu mới, iPhone Ultra có độ dày khoảng 9,23mm khi gập lại. Con số này gây bất ngờ bởi các báo cáo trước đó từng cho rằng thiết bị sẽ dày từ 9,5mm đến 9,8mm, thậm chí hơn. Nếu tính cả cụm camera lồi phía sau, độ dày tối đa của máy vào khoảng 13mm.

Kích thước iPhone Ultra bị rò rỉ. Ảnh: Naver

Đặt trong tương quan so sánh, một trong những mẫu điện thoại gập hàng đầu hiện nay – Galaxy Z Fold 7 có độ dày 8,9mm khi gập, nhưng lên tới 14mm nếu bao gồm phần camera.

Điều này đồng nghĩa với việc Apple có thể nhỉnh hơn đối thủ về độ dày tổng thể khi xét cả cụm camera, dù vẫn thua nhẹ ở phần thân máy khi gập.

Tuy nhiên, sự khác biệt vài phần mười milimet không chỉ là con số. Trong thế giới thiết kế smartphone cao cấp, từng chi tiết nhỏ đều ảnh hưởng đến trải nghiệm cầm nắm, tính thẩm mỹ và cảm nhận về độ hoàn thiện.

Nếu Apple thực sự đạt được độ mỏng như rò rỉ, đây sẽ là một bước tiến đáng kể trong kỹ thuật chế tạo thiết bị gập.

Dù những con số ban đầu khá ấn tượng, Apple vẫn phải đối mặt với một thực tế không thể né tránh: họ đang gia nhập thị trường điện thoại gập muộn hơn so với các đối thủ.

Trước khi iPhone Ultra chính thức ra mắt, nhiều khả năng Samsung sẽ kịp tung ra thế hệ Galaxy Z Fold 8 cùng một biến thể mới mang tên Galaxy Z Wide Fold.

Các rò rỉ gần đây cho thấy Samsung vẫn chưa dừng lại trong việc cải tiến thiết kế, đặc biệt là cụm camera và độ hoàn thiện tổng thể.

Điều này đặt Apple vào một vị thế đặc biệt: họ không chỉ cần “bắt kịp” mà còn phải “vượt lên”.

Sau nhiều năm chờ đợi, người dùng kỳ vọng chiếc iPhone gập đầu tiên phải đạt đến mức hoàn hảo gần như tuyệt đối.

Bất kỳ thiếu sót nào, từ độ bền bản lề, nếp gấp màn hình, đến thời lượng pin hay phần mềm, đều có thể gây thất vọng lớn. Nói cách khác, Apple không có nhiều cơ hội để sai.

Hướng đi khác biệt, rủi ro không nhỏ

Điểm đáng chú ý nhất trong các rò rỉ không chỉ nằm ở độ mỏng, mà còn ở hướng tiếp cận thiết kế. Thay vì đi theo kiểu gập dọc như các dòng Galaxy Z Fold hiện tại hay Oppo Find N, Apple được cho là đang phát triển một thiết bị “gập rộng” (wide-fold), với tỷ lệ màn hình khác biệt đáng kể.

Chính lựa chọn này đã tạo hiệu ứng dây chuyền trong ngành. Huawei đã nhanh chóng tung ra mẫu Pura X Max với thiết kế tương tự, trong khi Samsung cũng được cho là đang hoàn thiện Galaxy Z Wide Fold để cạnh tranh trực tiếp.

Nếu dạng thiết kế “gập rộng” này thực sự được người dùng đón nhận, nó có thể mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong thị trường smartphone.

Thậm chí, trong kịch bản táo bạo hơn, nó có thể thay thế hoàn toàn các thiết kế điện thoại gập truyền thống hiện nay.

Apple từ lâu nổi tiếng với chiến lược “đi sau nhưng làm tốt hơn”. iPhone chưa bao giờ là chiếc smartphone đầu tiên, nhưng lại thường là thiết bị định hình lại thị trường. Với iPhone Ultra, kỳ vọng cũng không khác.

Tuy nhiên, thị trường điện thoại gập hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều so với những ngày đầu.

Người dùng đã quen với các tiêu chuẩn cao về độ bền, hiệu năng và trải nghiệm phần mềm. Điều đó đồng nghĩa với việc Apple không thể chỉ dựa vào thiết kế đẹp hay hệ sinh thái để thuyết phục khách hàng.

Nếu thành công, iPhone Ultra có thể trở thành cột mốc mới, mở ra kỷ nguyên tiếp theo cho smartphone cao cấp. Nhưng nếu thất bại, đây cũng có thể là một trong những bước đi hiếm hoi khiến Apple đánh mất lợi thế trong cuộc đua công nghệ.