Chiếc smartphone pin lớn hiếm thấy, chơi game hơn 14 giờ liên tục

Honor WIN Turbo được bán ra với ba phiên bản gồm RAM 12 GB + bộ nhớ trong 256GB giá 2.699 nhân dân tệ (khoảng 10,47 triệu đồng), 12/512 GB giá 2.999 nhân dân tệ (khoảng 11,64 triệu đồng) và 16/512 GB giá 3.599 nhân dân tệ (khoảng 13,97 triệu đồng).

Sức mạnh của Honor WIN Turbo đến từ chip Dimensity 8500 Elite Racing Edition, kết hợp RAM LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong định dạng UFS 4.1. Đây là con chip tầm trung thiên về hiệu năng, không thuộc phân khúc cao cấp nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như các tác vụ giải trí.

Điểm nổi bật nhất của Honor WIN Turbo là viên pin dung lượng lên tới 10.000 mAh - một con số hiếm thấy trên smartphone phổ thông. Honor cho biết công nghệ sạc nhanh 80W có thể nạp đầy pin trong khoảng 90 phút, giúp dung lượng lớn trở nên thực tế hơn trong quá trình sử dụng. Để dành không gian cho viên pin khổng lồ, hãng đã loại bỏ tính năng sạc không dây.

Năm 2026, Honor đã ra mắt ba mẫu điện thoại sở hữu pin 5 chữ số, bao gồm Power 2, WIN Turbo và một số phiên bản thuộc dòng Power. Điều này cho thấy công ty đang đẩy mạnh xu hướng smartphone pin siêu lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài nhiều ngày.

Ngoài thời lượng pin, độ bền cũng là yếu tố được Honor nhấn mạnh trên WIN Turbo. Thiết bị đạt đồng thời ba tiêu chuẩn chống nước và bụi IP68, IP69 và IP69K, với IP69K là chứng nhận chống tia nước áp suất cao và nhiệt độ cao thường xuất hiện trên các thiết bị chuyên dụng hoặc điện thoại siêu bền. Kết hợp với khung viền kim loại, WIN Turbo trở thành một trong những smartphone phổ thông có độ bền ấn tượng trên thị trường hiện nay.

Ở mặt trước, máy sở hữu màn hình LTPS phẳng kích thước 6,79 inch, độ phân giải 2640 x 1200 pixel và tần số quét 120Hz. Việc sử dụng tấm nền LTPS thay vì OLED giúp giảm mức tiêu thụ điện năng, phù hợp với định hướng tối ưu thời lượng pin.

Bên cạnh đó, Honor cũng trang bị cho WIN Turbo hệ thống loa kép 1115 công suất lớn, động cơ rung tuyến tính trục Z, chip tăng cường tín hiệu C1+ giúp cải thiện chất lượng sóng và cuộc gọi trong khu vực phủ sóng yếu. Ngoài ra, máy hỗ trợ GPS băng tần kép và BeiDou 3 băng tần nhằm nâng cao độ chính xác khi định vị.

Về khả năng chụp ảnh, thiết bị được trang bị camera chính 50 MP, camera phụ 5 MP ở mặt sau và camera selfie 16 MP ở mặt trước.