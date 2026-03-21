Trải nghiệm smartphone Poco X8 Pro có mặt lưng "sọc dưa" lạ mắt, pin 6.500mAh

Phiên bản 12GB RAM, 512GB ROM giá khoảng 13 triệu đồng đang là lựa chọn cao nhất trong ba cấu hình của Poco X8 Pro. Không chỉ nổi bật ở thông số, mẫu máy này còn gây chú ý nhờ hàng loạt tính năng hướng đến trải nghiệm thực tế. Tuy vậy, bên cạnh những điểm mạnh, thiết bị vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định.

Poco X8 Pro phiên bản màu trắng.

Thiết kế

Poco X8 Pro theo đuổi phong cách trẻ trung với thiết kế “racing aesthetics”, nổi bật qua các đường sọc ở mặt lưng. Khi sử dụng thực tế, phần khung kim loại mang lại cảm giác cứng cáp, chắc tay hơn so với nhiều đối thủ dùng khung nhựa. Mặt lưng kính giúp tổng thể cao cấp hơn, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng khá bắt mắt khi đặt dưới nguồn sáng mạnh.

Các góc bo tròn lớn là chi tiết mang tính thực dụng cao. Trong quá trình cầm máy liên tục để lướt mạng xã hội hoặc chơi game khoảng 60 phút, lòng bàn tay không bị cấn, giúp trải nghiệm dễ chịu hơn. Chuẩn kháng nước IP68 (chịu được độ sâu 1,5m trong 30 phút) cũng phát huy giá trị trong những tình huống quen thuộc như đi mưa hoặc làm đổ nước lên bàn.

Tuy nhiên, lớp kính mặt lưng cũng đồng nghĩa việc máy dễ bám dấu vân tay nếu không dùng ốp. Ngoài ra, miếng dán màn hình theo máy khá mỏng và dễ trầy xước sau một thời gian sử dụng. Với người dùng kỹ tính, việc thay bằng miếng dán chất lượng cao hơn hoặc sử dụng “trần” để có trải nghiệm vuốt chạm tốt hơn là điều nên cân nhắc.

Một trong những điểm khác biệt rõ rệt của Poco X8 Pro là hệ thống đèn RGB phía sau. Trong trải nghiệm thực tế, tính năng này không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ mà còn có tính ứng dụng. Khi đặt máy úp xuống bàn, đèn sẽ phát sáng theo màu cài đặt khi có cuộc gọi hoặc thông báo, giúp người dùng nhận biết nhanh mà không cần bật màn hình.

Màn hình và hiệu năng

Màn hình AMOLED 6,59-inches độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm mượt trong hầu hết tác vụ. Viền mỏng cũng giúp tăng cảm giác hiển thị tràn viền khi xem phim hoặc chơi game. Độ sáng tối đa 3.500 nits cho khả năng hiển thị rõ ngoài trời, kể cả dưới ánh nắng gắt.

Dù vậy, trong quá trình sử dụng thực tế, màn hình có xu hướng ngả vàng nhẹ (ít nhất khi đặt gần Honor 400 cùng phân khúc), kể cả khi để ở chế độ màu nguyên bản hay chuyển sang Vivid. Đặc điểm này có thể khiến một số người dùng cảm thấy màu sắc chưa thực sự “trong” khi xem ảnh hoặc video. Bù lại, công nghệ PWM 3.840Hz cùng các chứng nhận TÜV Rheinland vẫn giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu.

Về hiệu năng, Dimensity 8500-Ultra (tiến trình 4nm) kết hợp RAM 12GB mang lại khả năng xử lý đủ dùng cho hầu hết các tác vụ di động. Thực tế sử dụng cho thấy, máy có thể mở loạt ứng dụng cùng lúc mà không cần tải lại, đồng thời xử lý tốt các tựa game nặng.

Hệ thống tản nhiệt Poco 3D dual-layer Iceloop diện tích 5.300mm² giúp kiểm soát nhiệt độ khá hiệu quả trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi chơi game liên tục trong thời gian dài ở mức hiệu năng cao, máy vẫn có hiện tượng ấm lên - điều khó tránh với một thiết bị di động có thiết kế kín. Dù vậy, mức nhiệt này vẫn trong giới hạn chấp nhận được và không gây khó chịu quá nhiều.

Một điểm trừ nhỏ khác là máy có sẵn khá nhiều ứng dụng cài đặt trước. Dù phần lớn có thể gỡ bỏ, việc phải dọn dẹp ban đầu có thể gây phiền với người dùng mới.

Ngoài kho ứng dụng Google, Poco X8 Pro đi kèm khá nhiều ứng dụng không cần thiết.

Camera

Poco X8 Pro được trang bị camera chính 50MP Sony IMX882, khẩu độ f/1.5. Trong điều kiện đủ sáng, ảnh cho độ chi tiết tốt, màu sắc trung tính, phù hợp với nhu cầu chụp ảnh hằng ngày.

Camera góc siêu rộng 8MP mang lại góc nhìn bao quát, hữu ích khi chụp nhóm hoặc phong cảnh. Camera trước 20MP hỗ trợ tự động chuyển sang góc rộng 0,8x khi chụp nhiều người, giúp thao tác nhanh hơn trong thực tế.

Tính năng UltraSnap là điểm đáng chú ý. Khi chụp đối tượng chuyển động như trẻ em hoặc thú cưng, máy có thể ghi lại liên tục nhiều khung hình, giúp người dùng dễ dàng chọn được khoảnh khắc đẹp nhất.

Cụm camera sau.

Camera "giọt nước" ở mặt trước.

Xiaomi HyperAI cũng hỗ trợ xử lý ảnh, đặc biệt là tính năng loại bỏ phản chiếu khi chụp qua kính. Trong các tình huống như chụp qua cửa sổ hoặc kính xe, hiệu quả giảm lóa thể hiện khá rõ.

Dù vậy, camera của máy vẫn còn hạn chế trong một số điều kiện khó. Khi chụp ngược sáng mạnh, vùng sáng đôi khi bị cháy, trong khi vùng tối chưa được giữ chi tiết tốt như kỳ vọng. Ở môi trường thiếu sáng, ảnh có thể xuất hiện nhiễu nếu không có đủ nguồn sáng hỗ trợ.

Pin

Viên pin silicon-carbon dung lượng 6.500mAh mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Trong trải nghiệm thực tế, máy có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng với cường độ cao, thậm chí còn dư pin vào cuối ngày: Khi chơi game liên tục, thời gian sử dụng đạt khoảng 8 - 9 giờ, trong khi các tác vụ nhẹ như lướt mạng xã hội hoặc xem video có thể kéo dài hơn đáng kể.

Công nghệ sạc nhanh 100W giúp rút ngắn thời gian chờ, trong khi sạc ngược 27W cho phép biến thiết bị thành pin dự phòng trong những tình huống cần thiết. Hệ thống chip P3 và G1 giúp duy trì độ bền pin theo thời gian, với khả năng giữ hơn 80% dung lượng sau 1.600 chu kỳ sạc theo công bố của nhà sản xuất.

Pin "khủng" và sạc nhanh 100W là điểm cộng của X8 Pro.

Tổng thể, Poco X8 Pro bản 12GB/512GB là mẫu smartphone cân bằng giữa hiệu năng, pin và trải nghiệm sử dụng. Những điểm mạnh như pin lớn, màn hình sáng, hiệu năng cao và thiết kế khác biệt giúp máy nổi bật trong phân khúc. Tuy nhiên, các hạn chế như màn hình ám vàng nhẹ, camera chưa thật sự xuất sắc trong điều kiện khó hay ứng dụng "rác" vẫn là những yếu tố cần được cải thiện.