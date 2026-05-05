Apple sẽ phải ngừng sản xuất các dòng iPhone mới này

Tuần trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã hoàn thiện một đề xuất ngăn chặn tất cả các phòng thí nghiệm của Trung Quốc thử nghiệm các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính và máy ảnh để sử dụng tại Mỹ. Cơ quan này cho biết 3/4 thiết bị điện tử của Mỹ đã được thử nghiệm tại Trung Quốc.

Dòng iPhone 17.

Ví dụ, trước khi một điện thoại thông minh có thể được bán tại Mỹ, chúng phải vượt qua một số bài kiểm tra ủy quyền thiết bị của FCC để kiểm tra các yếu tố như: phát xạ vô tuyến, khả năng tương thích mạng và tuân thủ các quy tắc khác của FCC. Theo ước tính của chính FCC, các phòng thí nghiệm ở Trung Quốc đang xác định khoảng 75% điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác được sử dụng tại Mỹ.

Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đang tìm cách trừng phạt các phòng thí nghiệm từ các quốc gia bị coi là mối đe dọa an ninh đối với Mỹ, ví dụ như Trung Quốc. Điều này sẽ được thực hiện bằng cách cho phép các phòng thí nghiệm của Mỹ, hoặc các phòng thí nghiệm ở các quốc gia thân thiện với Mỹ tiến hành các thử nghiệm này bằng một quy trình được đơn giản hóa.

Ông Brendan Carr - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ.

Sau cuộc bỏ phiếu, cơ quan này sẽ công bố "Thông báo về Quy định Đề xuất" (NPRM) trên Công báo Liên bang. Tiếp theo, FCC sẽ lắng nghe ý kiến ​​đóng góp từ công chúng và người tiêu dùng trong vòng 30-60 ngày.

Các nhà sản xuất điện thoại thông minh như Apple, Samsung và Google sẽ được phép gửi cho FCC phản hồi, phản đối và các đề xuất thay đổi quy định của riêng họ. Bên cạnh các nhà sản xuất điện thoại, các phòng thí nghiệm khác, các nhóm ngành và chính phủ nước ngoài cũng sẽ có cơ hội chuyển thông tin này cho cơ quan quản lý.

Tiếp theo, FCC sẽ tự mình phân tích các đề xuất trên và có thể quyết định sửa đổi đề xuất. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) cũng có thể ban hành "Thông báo bổ sung", đặt ra các câu hỏi tiếp theo cho các nhà sản xuất điện thoại, phòng thí nghiệm, các nhóm ngành và chính phủ nước ngoài.

Cùng với đó, có một đề xuất khác sẽ mở rộng lệnh cấm sang các quốc gia khác không có Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau (MRA). MRA là một Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau cho phép hai hoặc nhiều quốc gia đồng ý tuân thủ kết quả thử nghiệm của nhau. Apple và Trung Quốc không có Thỏa thuận Công nhận lẫn nhau được ký kết.

Sau khi tất cả các bước trên hoàn tất, các ủy viên FCC sẽ bỏ phiếu lại. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ trở thành luật và có tính ràng buộc pháp lý. Quyết định cuối cùng sẽ bao gồm ngày luật mới bắt đầu có hiệu lực và xem xét các chứng nhận hiện có còn hiệu lực hay không.

Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc không có thỏa thuận MRA được ký kết, các thiết bị cũ dựa trên chứng nhận từ các phòng thí nghiệm Trung Quốc chỉ có thể được bán trong vòng 2 năm sau khi các quy định cuối cùng được công bố. Sau 2 năm, Apple có thể cấp chứng nhận lại cho các mẫu iPhone cũ hơn tại các phòng thí nghiệm được Mỹ công nhận.

Mặc dù điều này có nghĩa là các mẫu iPhone được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm Trung Quốc chỉ được bán tại Mỹ trong hai năm theo chứng nhận ban đầu nhưng vẫn có cách để lách luật. Apple và các công ty khác chắc chắn sẽ sử dụng cách này để tránh phải thu hồi một số sản phẩm.

iPhone và các sản phẩm khác được chứng nhận bởi các phòng thí nghiệm Trung Quốc có thể được cấp chứng nhận lại bởi các phòng thí nghiệm của Mỹ hoặc các phòng thí nghiệm ở các quốc gia đã ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA). Các mẫu iPhone trong tương lai sẽ không cần phải được chứng nhận tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, tất cả điện thoại, bao gồm cả iPhone, đều phải được kiểm tra để lấy Chứng nhận Bắt buộc của Trung Quốc (CCC). Nhiều phòng thí nghiệm ở Trung Quốc sẽ kiểm tra các mẫu iPhone theo tiêu chuẩn kỹ thuật của FCC. Điều này sẽ không còn được phép nếu đề xuất của FCC trở thành luật, buộc Apple phải vận chuyển các thiết bị iPhone đã lắp ráp đến một quốc gia khác để kiểm tra.

Do đó, nếu FCC cấm sử dụng các phòng thí nghiệm của Trung Quốc để thử nghiệm, Apple sẽ phải tốn nhiều chi phí và thời gian hơn để hoàn thành các thử nghiệm cần thiết.