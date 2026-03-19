Ra mắt Poco X8 Pro phiên bản Iron Man cực ngầu

Poco X8 Pro đã có thêm phiên bản "anh em" cực nổi bật - Poco X8 Pro Iron Man Edition. Hộp đựng của máy gây ấn tượng mạnh với logo Iron Man và phối màu đỏ - xám truyền thống. Thân máy sử dụng gam màu đen và vàng.

Cụ thể hơn, vỏ máy có thiết kế gờ nổi, gợi nhớ đến phần thân của bộ giáp Iron Man, kết hợp giữa chất liệu nhám và bóng. Đèn flash LED của điện thoại được thiết kế giống như lò phản ứng Arc Reactor. Ngoài ra, hộp đựng cũng đi kèm cáp sạc USB A - C màu đỏ; dụng cụ tháo SIM mang thương hiệu Marvel và một miếng bìa cứng dày có hình vẽ bộ giáp Iron Man.

Poco X8 Pro Iron Man Edition có thiết kế mặt lưng hình Iron Man với hiệu ứng hologram 3D. Về phần mềm, sản phẩm cũng có giao diện người dùng chủ đề Iron Man.

Poco X8 Pro dày hơn và nặng hơn một chút so với X7 Pro nhưng không đáng kể - độ dày là 8,4mm và trọng lượng 201g. Thiết bị có khung kim loại, đem lại cảm giác chắc chắn và cao cấp hơn so với khung nhựa của bản tiền nhiệm. Tiếp đó, máy được trang bị pin 6.500mAh, có khả năng sạc nhanh 100W. Đáng tiếc, không có bộ sạc đi kèm theo trong hộp.

Ở mặt trước, sản phẩm có màn hình 6,59 inch với tỷ lệ khung hình 19,5:9, hỗ trợ HDR10+ và Dolby Vision. Màn hình được đánh giá khá sắc nét (độ phân giải 1268p+) và sáng (2.000 nit HBM, tối đa 3.500 nit) và được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 7i.

Về độ bền, chúng được xếp hạng IP69K (chống tia nước nóng), sử dụng cảm biến quang học.

Về cấu hình, Poco X8 Pro được trang bị chip Dimensity 8500-Ultra (một con chip 4nm, là phiên bản nâng cấp của Dimensity 8400).

Camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX882 và ống kính khẩu độ f/1.5 với khả năng chống rung quang học (OIS). Nhà sản xuất cũng tích hợp cho máy camera góc siêu rộng 8MP và camera selfie 20MP ở mặt trước.

Điểm nhấn về thiết kế trên Poco X8 Pro là hệ thống đèn LED RGB - bao gồm hai vòng đèn (bên ngoài 2 ống kính camera) có thể phát sáng với 8 màu và độ sáng có thể điều chỉnh. Hệ thống này cũng có thể đồng bộ với trình phát nhạc và một số trò chơi nhất định.